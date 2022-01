24 gen 2022 12:18

NON C’È PACE PER LE VITTIME DEL BATACLAN – UN CHIRURGO FRANCESE HA MESSO ALL’ASTA LA RADIOGRAFIA DEL BRACCIO DI UNA DONNA FERITA NELL’ASSALTO AL LOCALE PARIGINO DEL 2015, PER 2.450 EURO – NELL’IMMAGINE SI POTEVA VEDERE UN AVAMBRACCIO PERFORATO DA UN PROIETTILE DI KALASHNIKOV. I COLLEGHI E I FAMILIARI DELLE VITTIME SI SONO INFURIATI E HANNO DECISO DI DENUNCIARLO…