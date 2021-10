23 ott 2021 15:00

NON C’È PACE PER VIVIANA E GIOIELE – È INIZIATA L’UDIENZA PRELIMINARE PER STABILIRE SE ARCHIVIARE LE INDAGINI SUL CASO DI VIVIANA PARISI E IL FIGLIO GIOELE, TROVATI MORTI NEI BOSCHI DI CARONIA, MA I LORO CORPI SONO ANCORA IN OBITORIO – PER LA PROCURA LA 41ENNE SI E' SUICIDATA DOPO AVER STRANGOLATO IL FIGLIO DI 4 ANNI. MA PER LA FAMIGLIA SI TRATTA DI “UNA MESSINSCENA, ORGANIZZATA DA UNA COMBINAZIONE CRIMINALE MOTIVATA” – LA DEPRESSIONE DI VIVIANA, LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE A UN ESORCISTA, IL POST DEL PADRE E…