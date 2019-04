19 apr 2019 16:40

NON E’ UN PAESE PER GAY - A VERONA UNA COPPIA DI OMOSESSUALI HA DECISO DI ERIGERE ALL'ESTERNO DELLA PROPRIA CASA UN 'MURO' DI LAMIERA LUNGO L'INTERO PERIMETRO PER PROTEGGERSI DAGLI INSULTI - MA PER IL COMUNE QUELLA RECINZIONE È ABUSIVA E VA RIMOSSA - LA STORIA