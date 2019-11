DAGONEWS

La pornostar Kiki Vidis ha iniziato a lavorare nell'industria del porno ormai un decennio fa, ma adesso afferma che la cosa più importante è stato il sostegno della sua famiglia. In particolare della madre con la quale ha posato nuda per riviste maschili.

La 30enne australiana ha iniziato come cameriera in topless per integrare il suo stipendio come infermiera e ora vive tra il suo Paese e Miami. Una carriera di successo lunga oltre 10 anni che l’ha portata anche a ricevere delle nomination per l’Oscar del porno. Ma ciò che le ha dato più sicurezza è ricevere l’appoggio della madre e della sorella. Entrambe si sono spogliate per riviste maschili e le hanno mostrato tutto il loro sostegno. Ma nonostante l’amore per il suo lavoro, ritiene che oggi l'industria del porno sia cambiata molto con la crisi finanziaria del 2008.

«Molte aziende sono fallite e hanno venduto i loro contenuti a Pornhub, che ha messo tutto gratuitamente su Internet - ha detto Vidis a Perth Now - I dvd sono diventati rapidamente obsoleti, causando la riduzione degli stipendi. A peggiorare le cose ci sono gli attori che hanno iniziato a deprezzarsi per trovare lavoro. Mi manca il periodo in cui ognuno aveva una stella del porno preferita. Ora le persone non hanno una star preferita, ma hanno una categoria preferita.

Oggi gli attori integrano il loro stipendio con sponsorizzazioni per riuscire a guadagnare come prima»

La società Vodaire ha recentemente modellato una bambola del sesso iperrealistica sul corpo di Vidis: la sex doll sarà venduta per circa 5mila dollari e, sulla base delle esperienze di vendita precedenti, è pronta per avere successo soprattutto in Cina e Giappone dove gli uomini stanno esplorando il mondo dell’intelligenza artificiale.

