Susanna Picone per "www.fanpage.it"

Un giovane professore di religione al lavoro in una scuola media superiore di Piacenza è stato sospeso dall’insegnamento da circa una settimana e sulla sua vicenda sta indagando la Procura della Repubblica. Gravi le accuse mosse contro di lui. L’insegnante è accusato di aver scambiato immagini oscene con i suoi alunni, quasi tutti minorenni, e potrebbe essere responsabile anche di altre molestie.

A dar notizia del caso registrato a Piacenza, della sospensione del professore e delle indagini della Procura, che è al lavoro per ottenere ulteriori elementi sulla vicenda, è il quotidiano “Libertà”.

A dare il via agli accertamenti gli esposti presentati dai genitori – Ai messaggi e ai video a luci rosse, secondo il quotidiano, sarebbero seguiti anche incontri fuori dalla scuola tra l’insegnante e gli studenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, venendo a sapere delle presunte molestie e delle immagini oscene, a dare il via agli accertamenti dell'Ufficio scolastico regionale sono stati gli esposti presentati dai genitori di alcuni dei ragazzi – sarebbero tutti maschi, che avrebbero subito molestie dal loro professore, dopo che uno studente della scuola aveva raccontato in famiglia quello che sapeva a riguardo.

Presto l'insegnante sarà ascoltato, nel frattempo resta sospeso – Nei prossimi giorni l’insegnante – un giovane che è in cattedra per il secondo anno consecutivo in questa scuola superiore di Piacenza – sarà sentito dall'amministrazione scolastica. Nel frattempo però il professore di religione resta sospeso in via cautelare.

