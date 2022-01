20 gen 2022 19:55

NON C’È RISPETTO NEMMENO PER I MORTI - SFREGIO AL CIMITERO DI NEMBRO, IN PROVINCIA DI BERGAMO, UNO DEI PAESI SIMBOLO DELLA PRIMA ONDATA DI PANDEMIA CHE HA PAGATO UN PREZZO ALTISSIMO IN TERMINI DI VITTIME: I MURI SONO STATI IMBRATTATI DA SCRITTE NO VAX E I MARCIAPIEDI SONO STATI INVASI DI VOLANTINI – SUI FOGLIETTI I DELIRI DEGLI ANTIVACCINISTI: “IL GOVERNO NAZISTA CON I SUOI PROTOCOLLI ASSASSINI HA VOLUTO I NOSTRI CARI MORTI PER C-19! ORA IMPONE VAX MORTALI…”