1 - COVID: A NY A RISCHIO LA FESTA DI CAPODANNO A TIMES SQUARE

(ANSA) - New York potrebbe rivedere i piani per i tradizionali festeggiamenti della notte di Capodanno a Times Square, attrazione per centinaia di migliaia di cittadini della Grande Mela e turisti. Una decisione sarà presa prima di Natale, ha annunciato il sindaco della Grande Mela Bill de Blasio.

Potrebbe così saltare o essere ulteriormente ridimensionato l'evento per l'iconico countdown, visti i rischi legati alla diffusione della variante Omicron del Covid. A New York, dove si registra ogni giorno un numero record di casi, si aspetta un picco nei contagi nelle prossime settimane.

2 - COVID: OMICRON DIVENTA LA VARIANTE PIÙ DIFFUSA NEGLI USA

(ANSA) - L'Omicron rappresenta ormai la variante del Covid più diffusa in America, riguardando circa tre quarti dei nuovi casi di contagio. Lo affermano i Cdc, la massima autorità sanitaria statunitense, spiegando come il 73% delle nuove infezioni è legata proprio all'Omicron.

