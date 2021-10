NON SI PUO' MAI STARE TRANQUILLI: E' EVASO DI PRIGIONE ''IL VAMPIRO DEL KENYA'' - SOPRANNOMINATO COSI' PERCHE' SUCCHIAVA IL SANGUE DELLE SUE VITTIME, NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI IL VENTENNE MASTEM WANJALA HA UCCISO ALMENO DIECI BAMBINI - ERA STATO ARRESTATO A LUGLIO E DOVEVA COMPARIRE IN TRIBUNALE CON NUMEROSI CAPI D'ACCUSA - QUANDO, NEL CARCERE DI NAIROBI DOVE ERA RINCHIUSO, NON HA RISPOSTO ALL'APPELLO DEL MATTINO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Masten Milimo Wanjala

Masten Milimo Wanjala, 20 anni, assassino soprannominato “vampiro” per aver ucciso 10 bambini e succhiato il sangue di almeno uno di loro, è scappato dalla prigione di Nairobi, in Kenya, in cui era rinchiuso. Il criminale doveva comparire in tribunale ieri accusato di molteplici capi d’accusa.

Gli agenti si sono resi conto che l’uomo era scappato durante l’appello del mattino. Le autorità hanno quindi lanciato una vera e propria caccia all’uomo e arrestati i tre poliziotti che erano in servizio quando l’assassino è evaso.

Il governatore di Nairobi, Mike Sonko, ha offerto una ricompensa di 1.500 euro a chiunque sia in grado di aiutare gli ufficiali a localizzare Wanjala. Il ventenne era stato arrestato a luglio dopo che a Kabete, fuori Nairobi, erano stati rinvenuti i corpi senza vita di due bambini di 12 e 13 anni.

Masten Milimo Wanjala 4

Wanjala è stato poi collegato ad altre sparizioni avvenuti negli ultimi mesi, anche se la polizia non ha chiaro quale fosse il suo movente e sta cercando di stabilire se abbia agito solo o con la complicità di qualcun altro.

A luglio Wanjala ha portato gli investigatori sul luogo di molti dei suoi omicidi, per lo più fitti cespugli vicini a piantagioni di mais, mentre altri corpi sono stati buttati in tubi di scarico aperti.

La polizia ha detto che Wanjala ha cercato di chiedere un riscatto ai genitori dei piccoli in cambio della libertà, ma molti, poverissimi, non sono stati in grado di raccogliere i soldi.

Secondo i media locali la follia omicida di Wanjala è iniziata quando aveva 16 anni, e, alla sua prima vittima, una bambina di 12 anni, il ragazzo aveva succhiato il sangue.

Masten Milimo Wanjala 2 Masten Milimo Wanjala 3