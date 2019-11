NON SI PUÒ PIÙ RUBARE IN SANTA PACE! – LE GRANDI CATENE ALBERGHIERE HANNO ANNUNCIATO CHE ELIMINERANNO LE BOCCETTE CON SHAMPOO E BAGNOSCHIUMA DALLE CAMERE PER RIDURRE L’IMPIEGO DELLA PLASTICA MONOUSO – MA DIETRO QUESTA SVOLTA AMBIENTALISTA C’È UN INTERESSE ECONOMICO…

Hyatt Hotels Corporation è l’ultima catena di alberghi a fare a meno delle mini bottiglie di shampoo in nome della sostenibilità. In una dichiarazione rilasciata il 12 novembre, la catena ha annunciato che sarebbe passata a prodotti da bagno più grandi e più ecosostenibili in tutte le 200 mila stanze dei suoi hotel al più tardi entro il giugno del 2021. La decisione fa parte di un più ampio piano di sostenibilità da parte di Hyatt, che prevede anche l’approvvigionamento responsabile del cibo.

“L’inquinamento da plastica è un problema globale e speriamo che i nostri sforzi motivino i nostri ospiti, clienti e, per la verità, anche noi stessi, a pensare più criticamente a come usiamo la plastica”, ha dichiarato il presidente e AD di Hyatt Mark Hoplamazian in un comunicato stampa di martedì.

Il cambio arriva dopo che altre grandi catene alberghiere hanno fatto promesse simili. InterContinental Hotels Group, che comprende i marchi Holiday Inn e Kimpton, ha annunciato a luglio che avrebbe proposto prodotti da toeletta in dispenser di grandi dimensioni in tutte le sue 80 mila camere d’albergo entro il 2021. Il “Washington Post” ha riferito che la compagnia prevede di ridurre i rifiuti di plastica di 200 milioni di flaconcini per anno.

Poco dopo è stata la volta di Marriott International, che ad agosto ha promesso di eliminare completamente le boccette di plastica di shampoo, balsamo e bagnoschiuma dalle sue stanze d’albergo entro il dicembre del 2020 – un termine molto vicino. Marriott è la principale catena alberghiera con 7 mila hotel e 30 marchi che vanno da SpringHill Suites al Ritz-Carlton. Stima che il cambiamento comporterà 500 milioni di flaconcini buttati in meno ogni anno – o oltre 771.000 chili di plastica.

Un sondaggio globale online condotto a novembre del 2018 da Nielsen ha scoperto che l’85% dei millenial riferiva che “è ‘assolutamente’ o ‘molto’ importante che le compagnie attuino programmi per migliorare l’ambiente”. E, come già riferito da Business Insider, i millennial sono disposti a spendere per i viaggi più di ogni altra generazione, rendendo il gruppo d’età il target di mercato con un maggiore impatto sul settore dell’ospitalità.

“… Con il passaggio del ‘tipico’ ospite d’albergo da boomer a millennial, le preoccupazioni ambientali sono entrate nella top-ten degli ‘indispensabili’ in una permanenza in albergo“, ha detto via e-mail al “Washington Post” Chekitan Dev, professore di marketing e branding alla School of Hotel Administration della Cornell University, a proposito della decisione di luglio di ridurre i rifiuti da plastica dell’InterContinental Hotels Group.

Christophe Thomas, direttore generale dell’SLS Beverly Hills, appena nominato miglior hotel al mondo dal Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards, ha fatto sposaro l’opinione sul turismo responsabile di Dev in un’intervista di ottobre con Business Insider. Ha riconosciuto che le strategie fondamentali dell’hotel si basano sulla cattura dell’interesse dei millennial, tra cui “essere legati al territorio“, ricordando al tempo stesso che “siamo cittadini del mondo”.

L’hotel, ha detto Thomas, attua questa politica con strategie così discrete, come l’impiego di prodotti locali nei ristoranti degli aberghi, perché “essere locali è un comportamento responsabile“.