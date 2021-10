NON SOLO TELE-DIVETTE SUL VIALE DEL TRAMONTO: ANCHE L'ARTE È COSTRETTA A TRASLOCARE SU "ONLYFANS" PER EVITARE LA CENSURA SOCIAL - I MUSEI DI VIENNA HANNO APERTO UN ACCOUNT DOVE PUBBLICARE SENZA PROBLEMI LE IMMAGINI DELLE OPERE CHE CONTENGONO NUDI - "I PRINCIPALI CANALI COME INSTAGRAM E FACEBOOK HANNO LA 'NUDITA'' E I CONTENUTI OSCENI NEL MIRINO E NON CI SONO LINEE GUIDA CHIARE" - VIDEO

A Vienna un consorzio di musei ha aperto un account su OnlyFans dove pubblicare opere d’arte di nudo per via della «nuova ondata di pudore» che affligge i social media. L’iniziativa si chiama “Vienna Laid Bare” ed è stata lanciata dall’ente del turismo di Vienna alla fine della scorsa settimana insieme all’account di OnlyFans. Al momento chi si abbona può ricevere in oaggio una Vienna City Card o un viglietto per uno dei musei presenti nell’account.

Helena Hartlauer, portavoce dell’Ente per il turismo di Vienna, ha detto a Motherboard che l’iniziativa è stata lanciata dopo che gli account dei musei sono stati sospesi per via delle foto di opere d’arte di nudo. A luglio, l’account TikTok del Museo Albertina di Vienna è stato bandito per aver pubblicato fotografie dell’artista giapponese Nobuyoshi Araki raffiguranti seni oscurati.

«Vienna e le sue istituzioni artistiche sono tra le vittime di questa nuova ondata di pudore - con statue nude e opere d'arte famose inserite nella lista nera secondo le linee guida dei social media e i recidivi che trovano persino i loro account temporaneamente sospesi», ha scritto il Vienna Tourism Board in un comunicato stampa. «Ecco perché abbiamo deciso di mettere le opere d'arte 'esplicite' famose in tutto il mondo su OnlyFans».

«I principali canali di social media come Instagram e Facebook hanno la nudità e i contenuti 'osceni' saldamente nel mirino», ha aggiunto. Tra gli altri, l'account OnlyFans includerà gli artisti Egon Schiele, pittore espressionista austriaco, e Koloman Moser, artista grafico del XX secolo.

Questa non è la prima volta che il mondo dell’arte si scontra con regole sempre più rigide sulla rappresentazione della nudità sulle piattaforme dei social media. Nel 2018, l'Ente fiammingo per il turismo ha deriso Facebook per aver censurato continuamente i dipinti di nudo del pittore barocco Peter Paul Rubens. E, nello stesso anno, un tribunale francese ha stabilito che Facebook aveva sbagliato a censurare "L'origine del mondo" di Gustave Courbet.

Sia nel caso dell'Ente fiammingo per il turismo che della sua controparte viennese, c'è un senso di stupore che le opere d'arte che hanno spinto i confini più di cento anni fa vengano ora censurate su piattaforme di social media come Facebook e Instagram.

«Il problema è che non ci sono linee guida chiare su queste piattaforme su quando la nudità è considerata offensiva e quando non lo è» ha detto Hartlauer a Motherboard. «Stiamo censurando opere d'arte di 3000 anni fa. È chiaro che qui c'è qualcosa che non va».

