Giovanna Vitale per “la Repubblica”

Si è presentato venerdì mattina negli studi Rai di Via Teulada, qualificandosi come un funzionario della Digos. Ha spiegato alla vigilanza di avere un mandato di perquisizione per Report , il programma d' inchiesta che Sigfrido Ranucci ha ereditato da Milena Gabanelli. Quando l' unica giornalista presente in redazione ha chiesto di sapere per quale servizio o autore si fosse scomodata nientemeno che la Divisione specializzata della polizia di Stato, non ha fornito indicazioni. Ma è stato costretto ad aspettare finché non è sopraggiunto il conduttore, che ha avvisato i vertici di Viale Mazzini, mentre Usigrai e Fnsi si mobilitavano per capire cosa stesse accadendo.

Una volta dentro, l' arcano è stato svelato. La Digos doveva acquisire il servizio, e ogni documento a esso connesso, trasmesso da Rai3 il 29 aprile sulla Certosa di Trisulti, dove il Dignitas Humanae Institute finanziato da Steve Bannon avrebbe voluto installare la sua scuola di politica sovranista. Nel mirino degli investigatori, gli atti su cui l' inviato Giorgio Mottola ha costruito l' inchiesta "Tu vuo' fa' l' americano", in cui si segnalavano le anomalie presenti nelle carte depositate al Ministero dei Beni Culturali (dove è stata effettuata analoga acquisizione) per ottenere in concessione la gestione del monastero duecentesco.

«Un interesse curioso, questo di Digos e magistrati - denuncia l' associazione Articolo 21 - innanzitutto non hanno prelevato alcun documento (ma solo il filmato, ndr) anche perché Report non li conserva in Via Teulada per proteggere le sue fonti. E peraltro i documenti erano tutti scaricabili dal sito del Ministero, in quanto relativi a un bando pubblico».

Non è neppure l' unica stranezza. L' altra, fa notare la redazione del programma, riguarda proprio l' impiego della Digos per un' indagine, condotta dal pm di Frosinone Adolfo Coletta, mirata ad accertare un reato contro la pubblica amministrazione: in genere basta la polizia giudiziaria.

Un dubbio che spinge Articolo 21 a chiedersi «il perché di una visita inquietante e senza un obiettivo definito. Sempre che riguardasse solo l' eventuale illecito relativo al bando per l' assegnazione della Certosa».

Nell' inchiesta di Mottola, infatti, si ricostruiva anche il rapporto tra Bannon e Matteo Salvini, stretto grazie alla mediazione di Federico Arata (che il numero 2 della Lega Giancarlo Giorgetti voleva a Palazzo Chigi), figlio di Franco Arata, consigliere del Carroccio per le questioni energetiche, ora indagato per una presunta mazzetta da 30mila finita all' ex sottosegretario Armando Siri. E si raccontava pure il giro di raccomandazioni e lettere indirizzate a papa Bergoglio con cui alti prelati avrebbero perorato la causa del Dignitatis Humanae Institute, descritto come un sodalizio ispirato ai principi francescani.

«In pratica, il lupo veniva dipinto da agnello» conclude l' associazione per la libertà di stampa: «Una storia oscura che il giornalismo investigativo di Report ha contribuito a svelare. Infastidendo forse qualcuno». E foriera di nuovi colpi di scena. Contro la revoca della concessione, avviata l' altro ieri dal Mibac sulla scorta di un parere dell' Avvocatura di Stato, i sovranisti sono pronti alle barricate. Dice infatti Benjamin Harnwell, fondatore del Dignitatis Institute finanziato dall' ex stratega di Trump: «Ci batteremo contro queste manovre illegittime e con ogni risorsa».

