16 nov 2020 09:38

NON TOSSITE SUL SARCOFAGO! - L'EGITTO ANNUNCIA IL RITROVAMENTO DI 100 MUMMIE INTATTE RISALENTI A 2.500 ANNI FA, PARTE DI UNA GRANDE NECROPOLI A SAQQARA, A SUD DEL CAIRO - LE AUTORITÀ HANNO ORGANIZZATO UNA PRESENTAZIONE IN GRAN POMPA, CON CENTINAIA DI PERSONE ACCALCATE (MOLTI SENZA MASCHERINA), CON LA SPERANZA DI RIATTIZZARE L'INTERESSE DEI TURISTI INTERNAZIONALI, CHE EVITANO IL PAESE PER LA PANDEMIA E ANCOR PRIMA PER L'INSTABILITÀ POLITICA