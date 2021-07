23 lug 2021 18:00

NON TUTTI I DIFETTI VENGONO PER NUOCERE - VA A FARSI UNA RADIOGRAFIA PER UNA TOSSE PERSISTENTE E SCOPRE DI AVERE IL CUORE DALL'ALTRA PARTE - CLAIRE MACK, 19 ANNI, NON SE N'ERA MAI ACCORTA - LA DESTROCARDIA E' UNA CONDIZIONE MOLTO RARA, CHE RIGUARDA L'1% DELLA POPOLAZIONE MA NON SI TRATTA DI UNA PATOLOGIA - CHI NE E' AFFETTO E' PERFETTAMENTE SANO...