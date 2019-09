NON VOLETE DIVORZIARE? ASCOLTATE L’ASTROLOGIA - CI SONO 6 COMBINAZIONI TRA SEGNI ZODIACALI DESTINATE INESORABILMENTE AL FALLIMENTO A PARTIRE DA DETERMINATI COMPORTAMENTI - AD ESEMPIO ARIETE + SCORPIONE: IL PRIMO È DINAMICO E OSTINATO, IL SECONDO CALMO E RIFLESSIVO E UNA RELAZIONE ARMONIOSA È PRATICAMENTE IMPOSSIBILE. POI CI SONO…

Astrologia: le 6 coppie dello zodiaco destinate a divorziare

E’ capitato a tutti di trovare un partner che non ci corrispondeva affatto. Succede quado i suoi valori, la sua concezione delle cose, i suoi hobby e le sue abitudini differiscono notevolmente dalle nostre. Queste differenze a volte possono essere inaccettabili e portare a una rottura inevitabile. La conclusione è chiara: alcune persone non sono fatte per stare insieme. Quindi sì, “il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce” tuttavia, se potessimo evitare di impegnarci in una relazione che prima o poi si spezzerebbe spezzandoci il cuore, sarebbe meglio! Scopri quali sono le coppie più incompatibili dello zodiaco.

Ecco le 6 coppie amorose più incompatibili dello zodiaco:

Analizzando la posizione delle stelle e dei pianeti, i professionisti dell’astrologia sono stati in grado di valutare i segni dello zodiaco la cui relazione è destinata al fallimento a partire da determinati comportamenti. Ecco il responso delle coppie più incompatibili:

1. Ariete + Scorpione

L’Ariete è dinamico e ostinato, inoltre è animato da una passione interiore che lo spinge a realizzare grandi cose. Assume considerevoli rischi senza valutare le conseguenze. Lo Scorpione, invece, è calmo e riflessivo. Preferisce agire con piena conoscenza dei fatti e non si lascia affascinare dall’ignoto. Questi due segni non possono portare a una relazione armoniosa. Lo Scorpione è molto attento ai suoi risparmi mentre l’Ariete cerca di soddisfare tutti i suoi piaceri nell’immediato futuro. Quando uno vuole fare un’avventura per capriccio, l’altro lo incolperà d’impulsività.

2.Toro + Sagittario

Fedele e generoso, il Toro cerca stabilità nella sua vita. A differenza sua, il Sagittario cerca azione e novità. Positivo e giocoso, odia la routine. È costantemente alla ricerca di nuove esperienze. Questi due segni dovranno confrontarsi con una relazione velenosa in cui uno chiederà la sua libertà mentre l’altro proverà a soffocarlo con ogni mezzo.

3. Gemelli + Leone

Il Gemelli è loquace e curioso. Gli piace uscire, fare nuove conoscenze e condividere la sua passione per i pettegolezzi. Il leone mostra un carattere orgoglioso ed egocentrico. Foclizzato sulla sua persona è sempre in cerca di riconoscimento, ha bisogno di molta attenzione nell’amore. Vedendo che il suo partner Gemelli parla costantemente con gli altri, sentirà di non essere unico ai suoi occhi. È probabile che la relazione si interrompa molto più velocemente del previsto con questi due caratteri esplosivi.

4. Vergine + Acquario

La Vergine è un perfezionista e analizza meticolosamente le sue azioni per assicurarsi di non sbagliare. Con un’autostima molto bassa, ha bisogno di rassicurazione in ogni momento. L’Acquario è un pensatore libero che si fida solo di lui stesso. Assume pienamente il suo spirito evasivo e spensierato. Durante la relazione, la Vergine richiederà un’evoluzione della relazione e un impegno che l’Acquario non sarà in grado di assumere. Attraverso i litigi, questi segni si renderanno presto conto che sono troppo diversi e che non c’è via d’uscita da questa situazione.

5. Bilancia + Pesci

La Bilancia è logica e intelligente. Sa costruire la propria vita dotandosi dei mezzi concreti per soddisfare le sue aspirazioni. Non ama le sorprese e preferisce pensare prima di agire. Al contrario, il partner dei Pesci sarà più incline a credere nei suoi sogni e ad essere cullato dalla sua immaginazione. Immaturo e irresponsabile, avrà difficoltà a gestire i conflitti che sorgeranno. Nonostante tutto l’amore che questi due segni possono condividere, non saranno in grado di ignorare le loro differenze.

6. Capricorno + Cancro

Il Capricorno è molto determinato. Ha una logica implacabile che gli permette di completare i suoi progetti. Tuttavia, ha difficoltà a esprimere ciò che sente e si rifugia dietro un guscio freddo e distaccato. D’altra parte, il cancro è molto emotivo e ha bisogno del suo partner per esprimere il suo amore giorno dopo giorno. È sensibile e fraintende la mancanza di attenzione.Essendo uno sensibile ed estroverso e l’altro logico e introverso, questa unione non sarà in grado di durare nel tempo.

