NONNETTE SCATENATE - L'HIV È IN AUMENTO TRA LE DONNE ANZIANE: SECONDO UNO STUDIO IL NUMERO DELLE SIGNORE DI ETÀ COMPRESA TRA I 45 E I 56 ANNI CHE RICEVONO CURE È AUMENTATO DI CINQUE VOLTE - GLI ESPERTI PENSANO CHE IL CRESCENTE TASSO DI DIVORZI E UN ATTEGGIAMENTO PIÙ LIBERALE NEI CONFRONTI DEL SESSO CONTRIBUISCONO ALL’AUMENTO CHE VIENE REGISTRATO IN GRUPPI CHE HANNO UN….

DAGONEWS

L'HIV è in aumento tra le donne anziane perché rimangono sessualmente attive e non considerano i rischi del sesso non protetto.

Secondo il PRIME, uno dei più grandi studi sull'HIV e sull'invecchiamento nelle donne di tutto il mondo, sono aumentate di cinque volte le donne di età compresa tra 45 e 56 anni che ricevono cure per l'HIV.

Gli esperti pensano che il crescente tasso di divorzi e un atteggiamento più liberale nei confronti del sesso contribuiscono all’aumento che viene comunque registrato in gruppi che hanno un livello di istruzione basso e non fanno prevenzione. Le persone che sono uscite da lunghi matrimoni o che hanno vissuto un lutto possono avere rapporti sessuali non protetti senza considerare i rischi.

A volte le donne hanno avuto difficoltà a distinguere i sintomi della menopausa dai sintomi correlati all'HIV.

La dottoressa Shema Tariq ha dichiarato: «Il trattamento per l'HIV è avanzato al punto che le persone vivono una vita lunga e sana. Se guardi alle donne in particolare, nell'ultimo decennio abbiamo visto un aumento di cinque volte del numero di coloro che vivono con l'HIV tra i 40 e i 50 anni».

