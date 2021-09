13 set 2021 09:30

IL NORD OPEROSO - 18 ARRESTI E 250 CONTI CORRENTI SEQUESTRATI IN UNA MAXI INCHIESTA DELLA PROCURA DI BRESCIA SU UN'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALL'EVASIONE FISCALE - SEQUESTRATI 51 BENI TRA MOBILI ED E IMMOBILI, LE QUOTE SOCIETARIE DI QUATTRO IMPRESE, UNA VILLETTA NEL BRESCIANO, QUATTRO IN PROVINCIA DI BRESCIA, MILANO E BERGAMO, 7 AUTORIMESSE, UN MAGAZZINO COMMERCIALE, DUE TERRENI…