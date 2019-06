29 giu 2019 11:40

NOTE STONATE - PAOLO BELLI HA DECISO DI PORTARE IN TRIBUNALE IL CARPI CALCIO A CAUSA DI UN CONTENZIOSO ECONOMICO LEGATO ALL'INNO («FORZA CARPI») SCRITTO IN OCCASIONE DELLA PRIMA, E UNICA, STAGIONE IN SERIE A DEL CLUB EMILIANO - IL JINGLE RISUONAVA DOPO OGNI GOL DELLA SQUADRA PER POI SPARIRE IMPROVVISAMENTE - ORA SI E’ SAPUTO CHE…