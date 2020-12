27 dic 2020 19:50

UNA NOTIZIA DA PRENDERE SUL SIERO! - IL VACCINO SVILUPPATO DA ASTRAZENECA E DALL'UNIVERSITÀ DI OXFORD È "EFFICACE AL 95%", COME QUELLI GIÀ APPROVATI DI PFIZER E MODERNA, "ED È IN GRADO DI ELIMINARE AL 100%" I SINTOMI GRAVI CHE PORTANO AI RICOVERI PER COVID-19 – IL SUNDAY TIMES: "IL VIA LIBERA DELLE AUTORITÀ BRITANNICHE AL VACCINO ARRIVERÀ ENTRO GIOVEDÌ, MENTRE LA DISTRIBUZIONE DOVREBBE…"