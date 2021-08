24 ago 2021 13:42

NOTO… UN CULO - UN TURISTA 37ENNE SCAMBIA LA SCALINATA DELLA CATTEDRALE DELLA CITTA' SICILIANA PER IL SET DI UN FILM PORNO, SI CALA I PANTALONCINI E MOSTRA IL DIDIETRO: È STATO MULTATO DI 10.000 EURO - LA FOTO, IN POCO TEMPO, È DIVENTATA VIRALE, DESTANDO INDIGNAZIONE DA PARTE DI MOLTISSIMI RESIDENTI DELLA CITTÀ, GIÀ FINITA AGLI "ORRORI" DELLE CRONACHE PER LE MONTAGNE DI RIFIUTI "NOTATE" DA SELVAGGIA LUCARELLI...