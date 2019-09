NOZZE AL PEPERONCINO – NEL VERCELLESE SCOPPIA UNA LITE TRA UNA DELLE INVITATE E LA SPOSA E SUO PADRE CERCA DI CALMARE GLI ANIMI USANDO SPRAY AL PEPERONCINO – OVVIAMENTE L’EFFETTO NON È QUELLO DESIDERATO E, AL POSTO DI SEDARE LA RISSA, SCOPPIA IL CAOS: IL BILANCIO È DI UN DENUNCIATO, TRE INTOSSICATI E 37 INVITATI IDENTIFICATI DAI CARABINIERI…

Carlotta Rocci per "www.repubblica.it"

Il matrimonio rischia di finire in rissa e il padre della sposa cerca di calmare gli animi usando lo spray al peperoncino. Alla fine il bilancio è di un denunciato - il padre della sposa - tre intossicati allo spray e 37 invitati identificati dai carabinieri.

E’ successo domenica a Caresana, nel Vercellese. Il matrimonio è organizzato alla Cascina Castelletto, una location gettonata in zona per i banchetti di nozze. Gli invitati sono una sessantina, tutti in abiti eleganti, cravatta, gemelli ai polsini della camicia e tacchi alti per le signore. Gli sposi sono una coppia che vive nel Vercellese e ha riunito amici e parenti per l’evento.

Dopo il brindisi di benvenuto agli sposi però, intorno alle 16 scoppia una lite che coinvolge proprio la sposa e una delle invitate. Gli amici si schierano con l’una e con l’altra ed è a quel punto che interviene il padre e usa lo spray al peperoncino sperando che la situazione si calmi.

E invece è molto peggio: alcuni invitati cominciano a sentire occhi e gola bruciare, in tre hanno avuto bisogno delle cure del 118 e sono stati portati in ospedale. Altri hanno avvertito i carabinieri che hanno interrotto il banchetto ormai rovinato dal clima che si era creato tra gli invitati identificando più della metà delle persone e sentendo i testimoni per ricostruire quello che era appena successo.

