9 apr 2021 13:00

NUCERA INFERIORE - SI TENEVA LE MASCHERINE PER AMICI E PARENTI FOTTENDOLE ALLE RSA DOVE IL COVID FACEVA STRAGI: È FINITO AI DOMICILIARI ANTONINO NUCERA, IL SINDACO DI OPERA, COMUNE VICINO A MILANO - ELETTO CON IL CENTRODESTRA, TRA MARZO E APRILE 2020 CHIAMAVA IL DIRIGENTE DI UNA RESIDENZA PER ANZIANI PER CHIEDERE FAVORI: "COME SEI MESSO A MASCHERINE? MI AIUTI? NE HAI UN PO' PER ME?". E L'ALTRO, BASITO: "E CHE FAI PRIMA ME LE DAI E POI ME LE TOGLI?"