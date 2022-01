23 gen 2022 17:00

LA NUOVA FRONTIERA DELLA SCIENZA - I MEDICI IN ALABAMA HANNO TRAPIANTATO CON SUCCESSO UN PAIO DI RENI DI MAIALE NEL CORPO DI UNA PERSONA CEREBRALMENTE MORTA, ACCENDENDO UNA NUOVA SPERANZA PER CHI HA UN DISPERATO BISOGNO DI UN ORGANO – L’INTERVENTO È STATO ESEGUITO SU UN 57ENNE CHE NON SI È “RISVEGLIATO” DOPO UN INCIDENTE: I RENI NON SONO STATI RIGETTATI IMMEDIATAMENTE E…