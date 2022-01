“QUESTA IMMAGINE SARÀ UN MEME PER I PROSSIMI 40 ANNI” – GIANLUIGI NUZZI È POSITIVO AL COVID E IERI SERA HA CONDOTTO “QUARTO GRADO” DAL TERRAZZO DI CASA, CON LA TROUPE CHE LO RIPRENDEVA DA QUELLO DEI VICINI. IL CONDUTTORE HA INFORCATO UN COLBACCO STILE SOVIET CHE HA FATTO SGANASCIARE I TWITTAROLI: “PORTATEGLI UNA TAZZA DI CIOBAR”, “MI SEMBRA EVIDENTE CHE LA MOGLIE GLI STA FACENDO FARE LA QUARANTENA IN BALCONE”, “RICATTABILE DA QUI ALL’ETERNITÀ” - A UN CERTO PUNTO, SEMBRAVA CHE ANCHE GLI AUTORI VOLESSERO INFIERIRE: SOTTO AL POVERO GIANLUIGI CHE STAVA CONGELANDO È APPARSA LA SCRITTA “ESCE PER ANDARE DALLA PARRUCCHIERA E SCOMPARE" - TWEET E FOTO STRACULT