IL NUOVO BOTOX E' LA TECNOLOGIA - NIENTE PIU' CAPELLI GRIGI NE' RUGHE: NEL VIDEO DELLA SUA NUOVA HIT, PAUL MCCARTNEY E' TORNATO INDIETRO NEL TEMPO GRAZIE AL SOFTWARE ANTI-INVECCHIAMENTO REALIZZATO DALLA "HYPERREAL DIGITAL", CHE CREA AVATAR DIGITALI IPERREALISTICI - NEL FILMATO PERO' POTREBBE NASCONDERSI UN ALTRO INGANNO: L'EX BEATLE CANTA E BALLA COME SE AVESSE VENT'ANNI, SICURI CHE SIA PROPRIO LUI?

Dagotraduzione dal Daily Mail

Paul McCartney nel video Find My Way

«Torna indietro nel tempo e vai sulla pista da ballo» ha scritto ieri Paul McCartney su Twitter per lanciare il suo nuovo video. Ed è proprio quello che ha fatto. Sfruttando la tecnologia anti-invecchiamento l’ex Beatle è tornato ad avere capelli bruni e lineamenti distesi, almeno nel video del brano che ha scritto in collaborazione con il musicista americano Beck, “Find My Way”.

Il video è stato coprodotto dalla Hyperreal Digital, specializzata nella creazione di avatar digitali iperrealistici, simile alla tecnologia Deepfake.

Paul McCartney

«La tecnologia per invecchiare i talenti e farli esibire in ambienti creativi come questo è ora pienamente realizzata, anche con uno dei volti più riconosciuti al mondo», ha affermato l'amministratore delegato di Hyperreal Remington Scott.

Alla fine del video, Beck sembra rimuovere una maschera dal volto di Paul McCartney, lasciando intendere che potrebbe essere stato lui a ballare.

La canzone è tratta dall'album di remix McCartney III Imagined.

Paul McCartney nel video Find My Way 2 Il musicista americano Beck