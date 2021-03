UN NUOVO GIOCATTOLO PER ROMAN – IN GERMANIA SONO STATI COMPLETATI I LAVORI SUL NUOVO SUPERYACHT DEL PROPRIETARIO DEL CHELSEA ROMAN ABRAMOVICH: LUNGO CIRCA 140 METRI E CON UN PREZZO DI QUASI 503 MILIONI DI EURO, SOLARIS NON È LA NAVE PIÙ GRANDE NÉ LA PIÙ COSTOSA DELLA FLOTTA DEL MAGNATE RUSSO – 48 CABINE, ELICOTTERI, SOTTOMARINI, UN BEACH CLUB OLTRE CHE SISTEMI ANTI PAPARAZZI E DRONI: TUTTI GLI OPTIONAL DELLA NUOVA BARCA DELL’AMICO DI PUTIN… - VIDEO

DAGONEWS

solaris, il nuovo yacht di roman abramovich 7

La città di Bremerhaven, sulla costa settentrionale della Germania, ha la reputazione di essere una comunità tranquilla e riservata. In questo momento, tuttavia, si sente una strana energia. Il nuovissimo superyacht da quasi 500 milioni di euro costruito per il proprietario del Chelsea Football Club Roman Abramovich ha completato le sue prime prove in mare. Le riprese video mostrano l'enorme nave da 48 cabine mentre viene delicatamente trascinata fuori dal cantiere navale Lloyd Werft nella città tedesca di Bremerhaven.

roman abramovich 1

Per manovrare il Solaris fuori dal cantiere navale sono stati utilizzati due rimorchiatori che lo hanno trascinato dolcemente in acque più profonde.

Lungo circa 140 metri, Solaris non è lo yacht più grande né il più costoso della flotta del magnate russo ma, con un prezzo di quasi 503 milioni di euro, è il superyacht su misura più costoso mai costruito e probabilmente il più tecnologicamente avanzato.

solaris, il nuovo yacht di roman abramovich 6

Allora cosa sta ricevendo Abramovich, 54 anni, per i suoi soldi? E perché sta sprecando centinaia di milioni su un nuovo superyacht che è in realtà più piccolo del suo Eclipse?

Sebbene gran parte del progetto sia nascosto nel segreto, sappiamo che avrà 48 cabine, un equipaggio di 60 persone e spazio per 36 ospiti, alloggiati in lussuose camere da letto tra gli otto ponti della barca dotata di ascensore.

Questo colosso galleggiante ha due motori elettrici ad alta tecnologia chiamati Azipods che alimentano eliche super efficienti in grado di ruotare di 360 gradi, rendendo superfluo l’uso del timone.

roman abramovich

Basandoci sulle specifiche degli altri yacht di Abramovich e delle ultime tendenze nel mondo dei superyacht, possiamo anche presumere che gli amici e i soci abbastanza fortunati da ricevere un invito su Solaris avranno accesso a una vasta gamma di servizi: una palestra, una sauna, una vasca idromassaggio e almeno una piscina sono di serie su barche come queste. Se fosse simile all'Eclipse, sarà anche dotata di un salone di bellezza completo di estetista e parrucchiere.

Mentre Eclipse ha un night club con pista da ballo, Solaris avrà invece un "beach club" all'aperto nella sezione di poppa del ponte superiore.

Naturalmente, avrà anche quei giocattoli oceanici che fanno luccicare gli occhi dei miliardari più annoiati: una flotta di 20 moto d'acqua ad alta velocità; almeno un elicottero per traghettare gli ospiti dalla nave alla riva ed è difficile credere che qualcuno come Abramovich non investirà nell'ultimo must-have: un sottomarino personale. Dopotutto, sarebbe il modo migliore per osservare la bellezza naturale dell'oceano senza indossare una muta oppure rischiare l’attacco di uno squalo.

solaris, il nuovo yacht di roman abramovich 5

Un modello entry-level costa circa 1.7 milioni di euro e un sottomarino di fascia alta con tutti gli extra opzionali potrebbe costare fino a 5.1 milioni di euro. Ma uno dei sommergibili più ricercati tra i miliardari è quello prodotto da Triton grazie a una joint venture con il marchio di auto di lusso Aston Martin chiamata “Project Neptune”.

solaris, il nuovo yacht di roman abramovich 8

Oltre a Solaris ed Eclipse, si ritiene che Abramovich abbia precedentemente avuto almeno altri sei superyacht: la nave di 113 metri “Le Grand Bleu”, il “Pelorus” e il “Luna” entrambi 115 metri, “Ecstasea” da 86 metri, il “Sussurro” da 49 metri e “l’Olympia” da 50 metri.

