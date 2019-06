GLI OBAMA RIPASSATI A LAGLIO - MICHELLE E BARACK VANNO OSPITI DI GEORGE CLOONEY A "VILLA OLEANDRA" A LAGLIO, SUL LAGO DI COMO - MEGA PIANO DI SICUREZZA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELL’EX PRESIDENTE - DA ANNI, IL SINDACO DEL PAESE HA MESSO A PUNTO UN’ORDINANZA ANTI CURIOSI E PAPARAZZI, CHE PREVEDE IL DIVIETO DI AVVICINARSI ALLA VILLA CON MULTE PER I TRASGRESSORI E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DI DRONI…

Abituati ormai da anni alla presenza di attori e divi hollywoodiani, i residenti di Laglio si preparano ad un weekend in cui il cittadino onorario del paese, George Clooney, ospiterà nella sua residenza affacciata sul lago l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama con moglie e figlie. I preparativi per garantire sicurezza e privacy sono già scattati e i padroni di casa, George con Amal e i figli gemelli, a breve dovrebbero varcare i cancelli di Villa Oleandra.

Le voci di una visita della famiglia Obama sul lago, a casa Clooney, si rincorrono da giorni e sono poi diventate una notizia ufficiale, con l’annuncio del sindaco di Laglio Roberto Pozzi, che ha rilanciato l’ordinanza già in vigore da tempo, pensata per tutelare la riservatezza dell’attore e ora ulteriormente rafforzata per la visita dell’ex presidente Usa. L’arrivo imminente di Barack e Michelle, con le figlie, è stato confermato anche dalle forze dell’ordine, che stanno definendo gli ultimi dettagli del piano di sicurezza per il periodo di permanenza sul Lario dell’uomo che per otto anni è stato l’inquilino della Casa Bianca.

Dopo un breve soggiorno in Provenza, gli Obama arriveranno a Milano con un volo privato venerdì, per poi proseguire alla volta di Laglio. Nei giorni scorsi, non sono passati inosservati i preparativi nella residenza, un segnale dell’imminente arrivo dei padroni di casa. Il dispositivo di sicurezza previsto per il fine settimane è studiato nei minimi dettagli.

«Del piano si sta occupando il ministero dell’Interno, che interviene in questi casi per garantire la tutela delle persone e l’ordine pubblico — spiega il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi —. Su questo punto c’è anche la massima riservatezza, le informazioni naturalmente non vengono divulgate».

Da anni, il primo cittadino di Laglio ha messo a punto un’ordinanza anti curiosi e paparazzi, che prevede il divieto di avvicinarsi a Villa Oleandra, con multe per i trasgressori, ma anche limitazioni stringenti per l’utilizzo di droni. Nel weekend degli Obama dovrebbe scattare anche un ulteriore divieto di sosta.

«Verrà chiuso per due giorni, sabato e domenica, il parcheggio sul retro di Villa Oleandra, perché dovrà essere messo a disposizione delle auto del servizio di sicurezza. Sul territorio e anche sul lago saranno in servizio numerosi uomini e mezzi delle forze dell’ordine», dice il primo cittadino. «È sempre in vigore anche la nostra ordinanza , che vieta il transito davanti alla dimora storica».

Il sindaco di Laglio è ben consapevole dell’occasione per il paese di essere una volta di più sotto i riflettori internazionali. «È stata una bella sorpresa sapere della visita di ospiti di questa rilevanza — conclude Roberto Pozzi —. Sappiamo che George Clooney per il nostro territorio è una sorta di «jolly» che abbiamo la fortuna di avere ormai da 15 anni. Siamo molto orgogliosi, questa presenza sarà un grosso beneficio per tutto il territorio e un ritorno di immagine per il lago di Como».

