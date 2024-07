OCCHIO ALLE CHIAPPE! PRIMA DI POGGIARE LE VOSTRE TERGA SULLA TAVOLETTA DEL CESSO, DATE UN'OCCHIATA: DENTRO IL WATER CI POTREBBERO ESSERE SERPENTI, RAGNI, SORCI E ALTRE BESTIE PRONTE A MORDERE IL SEDERE - UN IDRAULICO INGLESE RACCONTA CHE SONO MOLTI GLI ANIMALI CAPACI DI "NUOTARE" NELLE TUBATURE. SCORPIONI E BLATTE, MA ANCHE OPOSSUM POSSONO INTRUFOLARSI SE L'IMPIANTO NON È FATTO A DOVERE...

Come se non ci fossero già abbastanza cose a cui pensare quando si va in vacanza - passaporti, assicurazione di viaggio, medicine, itinerari e quant'altro - un idraulico ha aggiunto un'altra voce alla lista: notare quali animali possono arrampicarsi sulla toilette se le tubature non sono all'altezza della situazione.

Mike Flook, esperto di impianti idraulici, ha rivelato che non è raro che i topi si facciano strada nei bagni: sono abili nuotatori. Ma non sono gli unici membri del regno animale in grado di entrare nella tazza del water.

E alcuni, scrive il Daily Mail, sono potenzialmente mortali. La lista comprende gli animali che ci si può ritrovare in bagno nel Regno Unito e poi anche quelli presenti in altri posti del mondo. Una lista molto lunga. Per cominciare, in UK non è difficile scorgere dei topi.

«I ratti abbondano nelle fogne e sono ottimi nuotatori. Sono facilmente in grado di entrare nella tazza del water. Hanno una cassa toracica flessibile e sono molto atletici, in grado di arrampicarsi rapidamente e di contorcersi in piccoli spazi», rivela Mike Flook.

«Sono capaci anche di trattenere il respiro fino a tre minuti. Come se non bastasse, i ratti hanno anche la forza di sollevare il coperchio di una toilette chiusa, quindi chiudere il coperchio non impedirà a questi ospiti indesiderati di entrare in casa vostra».

«Mentre i serpenti autoctoni [del Regno Unito] non sono un problema - spiega l'idraulico - ci sono anche altri serpenti nelle fogne, spesso animali domestici fuggiti o abbandonati». È altamente improbabile che un serpente trovi la strada per entrare nella toilette, ma può capitare e non è affatto raro in alcuni paesi. [...]

Le uova di rana possono essere depositate nelle fogne e nel 2020, nel Regno Unito, si è verificata una vera e propria «invasione massiccia di rane nei bagni di una città del Derbyshire». Questi anfibi possono attraversare facilmente le tubature e pur non essendo dannose, non sono ospiti desiderabili del bagno, ma possono essere fermati con una valvola da ritegno.

Anche se nel Regno Unito non ci sono molti ragni velenosi, per gli aracnofobici un ragno nella tazza del bagno è comunque un brutto colpo da digerire. «Una valvola di ritegno non fermerà i ragni - spiega l'idraulico - perché sono abbastanza piccoli da passare». Come fare allora? Potrebbe bastare pulire la tazza «con un prodotto a base di agrumi».

[...] In questa lista c'è spazio anche per gli opossum, come c'è spazio per loro anche nelle tubature. «Anche se non vi faranno del male, gli opossum non sono ospiti della casa. Sono tentati dalla toilette a causa dei rifiuti alimentari che potrebbero mangiare e, come i ratti, sanno nuotare bene e trattenere il respiro per molto tempo. Le valvole di ritegno risolveranno sicuramente il problema», spiega Flook.

Tra i vari esseri che ci si può ritrovare in bagno ecco anche gli scorpioni. Questi animaletti sono in grado di sopravvivere sott'acqua per molto tempo e sono abituati a cacciare in zone acquatiche. Inoltre, spiega l'idraulico, «sono anche grandi arrampicatori e possono superare senza problemi le curve a "U" delle tubature». [...]

Le lucertole possono essere attratte dalla toilette da piccoli insetti e possono essere fermate con una valvola ritegno. Le aree con una popolazione numerosa di lucertole sono più a rischio, soprattutto in estate, quando sono attratte dall'acqua. «Mantenere la tazza del water il più pulita possibile scoraggerà gli insetti che attirano le lucertole a salire per le tubature», specifica Flook.

Secondo l'idraulico, non è raro che nei bagni compaiano serpenti velenosi. I serpenti infatti sono grandi nuotatori e sono attratti dai topi. «Se viaggiate in un paese dove ci sono serpenti velenosi, assicuratevi di controllare la tazza del bagno prima di sedervi!», è la raccomandazione dell'esperto. [...]

