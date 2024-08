OCCHIO, AI LADRI ACROBATI BASTANO QUATTRO MINUTI PER SVALIGIARVI CASA – I RAPINATORI ALBANESI, CHE STANNO COLPENDO A RIPETIZIONE A ROMA NORD, SI ARRAMPICANO SULLE PARETI ESTERNE DEI PALAZZI, SONO VELOCI E SILENZIOSI – PER NON FARE RUMORE POSANO IN TERRA TAPPETI E COPERTE SU CUI APPOGGIANO I CASSETTI CHE VENGONO SVUOTATI – L'ULTIMO FURTO DA UN MILIONE DI EURO NELL’APPARTAMENTO AL TERZO PIANO DEL GIORNALISTA IN PENSIONE, MIMMO DEL GIUDICE, CHE ERA NEL SUO LETTO E NON SI È ACCORTO DI NULLA…

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica - cronaca di Roma”

LADRI ACROBATI

Un colpo da un milione di euro messo a segno in 4 minuti. Una banda di ladri acrobati professionisti, legata alla malavita albanese. A distanza di 24 ore proseguono le indagini sul furto in casa del giornalista in pensione Mimmo Del Giudice, che domenica mattina si è svegliato trovando il suo appartamento in via Courmayeur completamente sottosopra.

I ladri si sono arrampicati dall’esterno della palazzina fino al terzo piano, per poi entrare da una finestra senza grata. «Abbiamo trovato la persiana rotta e tutta la casa a soqquadro. L’unica stanza in cui non sono entrati è la nostra».

PALAZZO DEL FURTO A VIA COURMAYEUR A ROMA

Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Ponte Milvio, che hanno acquisito le immagini dalle telecamere di sorveglianza della Italpol, che si occupa della vigilanza all’interno del consorzio di via Cortina D’Ampezzo. […]

Gli investigatori di Ponte Milvio sono certi che i ladri siano entrati in azione tra le 3 e 30 e le 5 e 30. Per questo sono in corso approfondimenti sulle auto che in quel frangente hanno attraversato via Courmayeur.

La banda era composta forse da tre persone. Due sarebbero entrate nella casa di Del Giudice e sua moglie, mentre un complice li avrebbe attesi in auto. Non si tratterebbe di ladri georgiani, che preferiscono svaligiare abitazioni momentaneamente incustodite. Per questo si indaga nel sottobosco dei gruppi albanesi, che invece non si fanno scrupoli se all’interno ci sono i proprietari.

ladri acrobati

Sono attivi, da qualche mese, soprattutto a Roma Nord. La loro qualità è la velocità: per non fare rumore posano in terra tappeti e coperte su cui appoggiano i cassetti che vengono svuotati. In questo modo avrebbero trovato le chiavi della cassaforte. Dentro c’erano i gioielli che Del Giudice aveva regalato alla moglie. La stima del furto supera il milione di euro. […]

