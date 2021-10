OCCHIO PER OCCHIO... IN IRAN NON E' SOLO UN PROVERBIO - UN UOMO DI 45 ANNI E' STATO CONDANNATO AD ESSERE ACCECATO DOPO AVER RESO CIECO UN VICINO DI CASA DURANTE UNA RISSA - IL PRINCIPIO LEGALE DELLA "QUISAS" PREVEDE INFATTI FORME DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DI CONDANNATI PER REATI VIOLENTI - LA PUNIZIONE IN PASSATO E' GIA' STATA COMMINATA AD ALTRE DUE PERSONE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Un tribunale iraniano ha condannato un uomo alla cecità come punizione per aver danneggiato irreversibilmente l’occhio del vicino di casa durante una rissa. La pena è frutto del principio legale in vigore nel paese della “qisas”, cioè la possibilità di sottoporre a una forma di ritorsione i condannati per reati violenti.

Secondo il sito IranWire l’imputato avrebbe litigato con un vicino di casa per strada a Fasham, lasciando l’uomo cieco da un occhio. Non è chiaro se l’uomo andrà accecato a un solo occhio o a entrambi.

Anche se in rari casi, l’acceccamento è ancora utilizzato in Iran come punizione. È stato inflitto per la prima volta nel 2008, ad un uomo condannato per un attacco con l’acido. Ma all’ultimo minuto la vittima ha personato il criminale e non se n’è fatto più niente.

Nel 2015 invece, a un altro uomo condannato per un attacco con l’acido, i medici hanno effettivamente cavato l’occhio e l’anno dopo la punizione è stata ripetuta su un uomo che, lanciando della calce negli occhi della nipote di 4 anni, l’aveva resa cieca.

Il codice penale del Paese si basa in parte sulle punizioni elencate dalla sharia così come interpretata dal clero musulmano sciita dei Twelver. I gruppi per i diritti umani hanno regolarmente criticato il paese per aver inflitto punizioni corporali e amputazioni a criminali condannati.

A febbraio, le autorità iraniane sono state criticate da attivisti per i diritti umani per aver frustato 60 volte Hadi Rostami, un imputato malato di mente, e averlo condannato all'amputazione di quattro dita.