28 ago 2021 13:42

OGNI OCCASIONE È BUONA PER TIRARE FUORI LE TETTE – SU TWITTER IMPAZZA DA IERI L’HASHTAG #GIORNATAMONDIALEDELLETETTE, CON DECINE DI FANCIULLE E SIGNORE CHE MOSTRANO MAMMELLE DI VARIA FORMA E DIMENSIONE, IN MEZZO A BATTUTE E COMMENTI DEI SOLITI PIPPAROLI – PECCATO CHE, SFOGLIANDO IL “CALENDARIO UFFICIALE”, CI SI RENDA CONTO CHE NON ESISTE NESSUNA GIORNATA INTERNAZIONALE DEDICATA AL SENO (CONSIDERANDO LE MOLTE INUTILI CELEBRAZIONI, SAREBBE IL CASO DI INTRODURLA…) - FOTOGALLERY