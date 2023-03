OGNI ORRORE RICADE SUI BIMBI - SONO 19.514 I BAMBINI UCRAINI DEPORTATI ILLEGALMENTE IN RUSSIA DALL’INIZIO DELLA GUERRA: È QUANTO EMERGE DALL'ULTIMO AGGIORNAMENTO PUBBLICATO DAL MINISTERO DELLA REINTEGRAZIONE UCRAINO, SUL SITO STATALE “CHILDREN OF WAR” - A QUESTO DATO VANNO AGGIUNTI I 4.390 ORFANI, I 943 FERITI E I 465 UCCISI…

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Sono 19.514 i bambini ucraini deportati illegalmente in Russia: è quanto emerge dall'ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero della reintegrazione ucraino sul sito statale 'Children of War': lo riportano i media nazionali. A questo dato vanno aggiunti i 4.390 bambini orfani, con un solo genitore o privi di cure parentali che secondo lo stesso ministero - come annunciato ieri - si trovano nei territori occupati o in Russia. Ad oggi, solo 327 bambini sono stati rimpatriati in Ucraina.

KIEV, SONO 465 I BAMBINI UCCISI DALL'INIZIO DELLA GUERRA

(V. 'Kiev, sono quasi 20.000 i bambini...' delle 7:27) (ANSA) - ROMA, 29 MAR - Sono almeno 465 i bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte delle forze russe: è quanto emerge dai dati forniti dalle Procure per i minorenni, secondo quanto riporta Kyiv Independent. Allo stesso