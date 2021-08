OGNI SALMO FINISCE IN GLORIA - FRANCESCO DE GREGORI SI INFILA NELLE POLEMICHE PER IL MEGA ASSEMBRAMENTO PER IL CONCERTO DI SALMO E SI SCHIERA CON IL RAPPER “FUORILEGGE”: “DOBBIAMO RIFLETTERE E NON SEMPLICEMENTE CONDANNARE LA SUA TRASGRESSIONE ALLE REGOLE. A CHE SERVE ALLORA IL GREEN PASS? TUTTE LE POLEMICHE E TUTTA LA FATICA PER OTTENERLO?” – GLI ALTRI CANTANTI SI INCAZZANO CON SALMO CHE VIENE DEFINITIVAMENTE SMERDATO DA FEDEZ: “NON SEI UN ARTISTA, SEI UNO STRONZO..” - VIDEO

Roberto Pavanello per “la Stampa”

«Se avessi voluto rispettare le regole non avrei fatto l'artista». Questo è l'ideale pugno battuto sul tavolo da Salmo dopo la pioggia di critiche ricevute in seguito al concerto (gratuito e a sorpresa) tenuto a Olbia il 13 agosto senza rispetto delle norme anti-Covid. Quattromila persone in piedi, nessun distanziamento, zero mascherine: insomma, tutto ciò che non va fatto. E che il rapper ha rivendicato come atto di protesta. La gran parte dei colleghi osserva e tace, ma tra chi prende posizione c'è Fedez - tra i due c'è molto di personale - che condanna il live realizzato in quel modo. E, a sorpresa, Francesco De Gregori, che invece si schiera dalla parte di Salmo.

Lo fa con un post ferragostano su Facebook nel quale sposa le ragioni del "fuorilegge": «Dobbiamo riflettere e non semplicemente condannare la sua trasgressione alle regole - scrive -. Io gli sono comunque grato per aver richiamato l'attenzione sul fatto che per una partita di calcio si possa stare in 15.000 in uno stadio mentre per i concerti all'aperto c'è un limite di 1000 persone sedute e distanziate. A che serve allora il Green Pass? Tutte le polemiche e tutta la fatica per ottenerlo? Questa limitazione è profondamente ingiusta e mortifica la nostra dignità professionale. Dimostra purtroppo ancora una volta che chi è chiamato a decidere non ha nessun rispetto e nessuna attenzione per la musica "leggera" e per il nostro pubblico».

Un endorsement tutt' altro che trascurabile, quello del cantautore, noto per non essere uno che ama né i riflettori mediatici né la polemica. Le sue parole non hanno però gettato acqua sul fuoco del botta e risposta tra Salmo e Fedez, che non s' erano tanto amati nemmeno in precedenza. Con il primo che accusa il secondo di essere «un ottimo politico» e non un artista, e quest' ultimo che gli risponde che «è un narcisista» che contribuisce «ad alzare il livello di rischio sanitario di una regione, sostenendo pure di farlo per aiutarla».

Un tempo avremmo assistito a un "dissing" a colpi di rime, oggi siamo alla regolar tenzone a colpi di storie su Instagram. Per chi ama questo genere di confronti, il divertimento è assicurato, anche se il tema sanitario non è per niente argomento sul quale scherzare.

Da Amoroso a Ultimo Le posizioni sono inconciliabili. Salmo sostiene di essere nel giusto perché le regole sono - a suo parere - non corrette: «L'unico settore dimenticato in Italia è quello dello spettacolo. Ci hanno detto di fare i live con poche persone, distanziate e sedute, ma noi non ci vogliamo stare seduti. Noi vogliamo alzarci, saltare e fare sentire la nostra ca*** di voce: la musica, la cultura e l'arte sono importanti tanto quanto lo sport». Fedez gli ribatte che ha mancato di rispetto ai colleghi che invece stanno facendo concerti rispettando le regole.

E gli dà pure dello stro***. Alessandra Amoroso sta con il rapper milanese e commenta: «L'intento era nobile, la riuscita meno». Ermal Meta se la cava con una battuta: «Ho appena scoperto di non essere un artista perché rispetto le regole», mentre Motta interviene a muso duro: «Trovo assolutamente ingiustificabile non solo quello che è successo giorni fa a Olbia ma pure i modi in cui si è cercato di giustificare quello che è successo - ha scritto su Instagram -. Trovo che forse rispettare le regole sia diventato molto più punk di qualsiasi altra cosa e sono fiero di aver incontrato questa estate non solo organizzatori che si sono fatti un culo mastodontico per riuscire ad organizzare eventi ma anche un pubblico che è stato disciplinato».

E poi: «Questo gesto è ingiustificabile come tutto quello che è successo durante gli Europei di calcio, in cui nessuno si è esposto perché era molto più difficile ricevere un consenso». Ultimo alza l'asticella e osserva: «Il problema dei concerti è che nessuno si prende la responsabilità di decidere cosa fare e come farlo», e soprattutto: «Ah, ci sono anche concerti veri, fatti in Paesi vicini al nostro. Lì si può andare, volendo».

La richiesta di Assomusica E mentre polemiche, anche se più flebili si sono accese per il live, con assembramento annesso, di Shiva in un locale di Misano Adriatico, Assomusica, l'associazione che rappresenta la maggior parte degli organizzatori e produttori di musica in Italia, ha detto «che non può che condannare episodi del genere, che danneggiano soprattutto gli organizzatori di concerti che lavorano con serietà, rispettano le regole sulla sicurezza e a tutela della salute del pubblico, ma anche e, forse ancor di più, l'immagine degli artisti stessa», ma che è necessario aprire un confronto con il governo sulla capienza.

Il ministero della Cultura respinge però ogni accusa e ribatte che non c'è «nessuna penalizzazione per il settore della musica dove sono in vigore per i concerti le stesse misure per lo sport, anzi più favorevoli per i live sotto le soglie di 2500 al chiuso e 5000 all'aperto. Mentre oltre i 5.000 spettatori viene applicato il limite di capienza del 50%, lo stesso vale per gli eventi sportivi anche sotto la soglia dei 5000».

