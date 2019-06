OGNI SCUSA È BUONA PER SPOGLIARSI – SEDICESIMO APPUNTAMENTO IN DIVERSE METROPOLI DEL MONDO CON LA “WORLD NAKED BIKE RIDE”, LA PEDALATA CHE ATTRAE APPASSIONATI DI BICILETTA DISPOSTI A DENUDARSI PER UNA PEDALATA IN LIBERTÀ – UN’OCCASIONE, TRA BATACCHI E PASSERE, PER PROTESTARE CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E…(VIDEO)

DAGONEWS

world naked bike ride 9

Passere e piselloni al vento in diverse città del mondo per la "World Naked Bike Ride", ormai giunta alla sedicesima edizione: sabato gli appassionati di ciclismo si sono dati appuntamento in diverse metropoli da Londra a San Francisco, da New Orleans a Chicago per una pedalata completamente nudi in protesta contro alcuni temi definiti “scottanti”.

world naked bike ride 7

Tra i temi caldi c’è quella della mobilità in bicicletta che, in diverse città, rimane ancora troppo pericolosa. I ciclisti nudi, inoltre, hanno protestato contro la dipendenza mondiale dal petrolio e dalle macchine proponendo come alternativa dei mezzi più ecologici, come per l’appunto la bicicletta.

world naked bike ride 6 world naked bike ride 4 world naked bike ride 29 world naked bike ride 3 world naked bike ride 1 world naked bike ride 10 world naked bike ride 11 world naked bike ride 12 world naked bike ride 13 world naked bike ride 14 world naked bike ride 15 world naked bike ride 16 world naked bike ride 17 world naked bike ride 18 world naked bike ride 19 world naked bike ride 2 world naked bike ride 20 world naked bike ride 21 world naked bike ride 22 world naked bike ride 23 world naked bike ride 24 world naked bike ride 25 world naked bike ride 26 world naked bike ride 27 world naked bike ride 28 world naked bike ride 30 world naked bike ride 32 world naked bike ride 33 world naked bike ride 34 world naked bike ride 5