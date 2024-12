5 dic 2024 09:47

OGNUNO CELEBRA GLI EROI CHE SI MERITA - LA REPUBBLICA CENTRAFRICANA HA DEDICATO UN MONUMENTO A PRIGOZHIN - L'EX CAPO DEL GRUPPO DI MERCENARI WAGNER (MOLTO ATTIVO IN AFRICA), SOPRANNOMINATO "IL CUOCO DI PUTIN", È MORTO L'ANNO SCORSO IN UN MISTERIOSO "INCIDENTE AEREO" DOPO IL SUO COLPO DI STATO FETECCHIA IN RUSSIA (FERMATO QUANDO I SUOI UOMINI ERANO A POCHI CHILOMETRI DA MOSCA) - L'EFFIGIE BRONZO DI PRIGOZHIN È STATA PIAZZATA NELLA CAPITALE, BANGUI. ACCANTO A LUI, CON IL KALASHNIKOV IN MANO, C'È IL SUO BRACCIO DESTRO, DMITRI UTKIN...