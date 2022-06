16 giu 2022 14:37

OGNUNO USA LE ARMI CHE HA - SPARO’ A REAGAN PER FAR COLPO SU JODIE FOSTER: TORNA LIBERO DOPO 41 ANNI QUELLO SVALVOLATO DI JOHN HINCKLEY, CHE FERÌ L'ALLORA PRESIDENTE AMERICANO E SPEDÌ IL SUO ALLORA PORTAVOCE JIM BRADY IN SEDIA A ROTELLE - L'ATTENTATORE, OSSESSIONATO DA JODIE FOSTER, FU RICONOSCIUTO INSANO DI MENTE E PASSÒ DIVERSI ANNI IN UN OSPEDALE PSICHIATRICO. ORA VUOLE TORNARE A CANTARE E TENERE CONCERTI – VIDEO