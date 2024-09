OH MIO DIO, HANNO RUBATO A CASA DEL VESCOVO! - A ROMA UN 40ENNE HA SVALIGIATO L'APPARTAMENTO DI MONSIGNOR BALDASSARE REINA, VESCOVO AUSILIARE DELLA CAPITALE, MENTRE IL RELIGIOSO STAVA CELEBRANDO LA MESSA - IL LADRO CREDEVA CHE LA CASA DI REINA FOSSE VUOTA, INVECE C'ERA IL FRATELLO DEL PRELATO CHE NON HA OPPOSTO RESISTENZA, MA HA RICONOSCIUTO IL LADRO - NON ERA LA PRIMA VOLTA CHE IL 40ENNE, TOSSICODIPENDENTE, FREGAVA SOLDI AL VESCOVO....

Estratto dell'articolo di Luisa Urbani per “Il Messaggero”

baldassare reina 4

Ha studiato i movimenti della sua vittima nei minimi dettagli. I suoi, come anche quelli dei parenti che spesso sono con lui nel complesso di via Cernaia. Ed è così che un palermitano di 40 anni, ora arrestato da polizia e carabinieri, è riuscito a introdursi nell'appartamento privato di monsignor Baldassare Reina, il vescovo ausiliare della Capitale e il vice-gerente della diocesi di Roma, rubandogli diverse centinaia di euro e una carta di credito.

Secondo quanto trapelato da ambienti ecclesiastici, il giorno del colpo il malvivente si era recato nella chiesa adiacente all'appartamento del sacerdote per far finta di assistere alla Messa celebrata proprio da lui. L'obiettivo infatti era solo quello di essere sicuro che non fosse in casa. Non appena iniziata la funzione religiosa, infatti, l'uomo - approfittando della distrazione dei fedeli e del monsignore - si è dileguato entrando nel cortile della struttura.

baldassare reina 1

Ha suonato il campanello per verificare che l'abitazione fosse vuota, ma dopo il primo squillo ha risposto al citofono la nipote di monsignor Reina. Così il quarantenne ha deciso di attendere e, non appena ha visto la donna uscire, si è intrufolato forzando diverse porte, convinto che non ci fosse più nessuno.

Una volta entrato nell'appartamento, però, l'amara sorpresa: in casa c'era il fratello del vescovo ausiliario. Un faccia a faccia inaspettato che però non ha intimorito il ladro. L'aggressore non ha esitato nemmeno un secondo minacciando la vittima che, temendo per la sua incolumità, non ha reagito. Nessuna colluttazione dunque e nessuna persona rimasta ferita.

baldassare reina 2

La paura per il fratello del sacerdote però è stata tanta. Impietrito e terrorizzato l'uomo non ha opposto resistenza mentre il malvivente portava via tutti i contanti che trovava in giro. Oltre ai soldi ha rubato anche una carta di credito intestata al monsignore, che è stata poi subito bloccata.

Un bottino da poche centinaia di euro che però gli è costato il carcere. Subito dopo la denuncia le forze dell'ordine si sono messe sulle tracce dell'uomo, riuscendolo a trovare in pochi giorni. Ad aiutarli anche il fatto che quello nei confronti del monsignore non era il primo colpo messo in atto dal palermitano, noto anche per essere uno dei tossicodipendenti che frequentano la stazione Termini e le zone vicine.

baldassare reina 3

Quando le forze dell'ordine lo hanno trovato, infatti, era a piazza Vittorio, tristemente nota per essere ritrovo di sbandati e senzatetto, come da anni denunciano i residenti. In evidente stato di alterazione dovuto all'uso delle sostanze stupefacenti, l'uomo è stato prima condotto in ospedale per essere curato e poi portato nel carcere di Regina Coeli dove resterà in attesa della convalida dell'arresto. [...]