TRAGEDIA IMANE - LA TESTE CHIAVE DEL CASO RUBY NON È MORTA PER AVVELENAMENTO, MA PER UN’APLASIA MIDOLLARE. LA PROCURA, A SEI MESI DALLA MORTE, HA DATO IL NULLAOSTA ALLA SEPOLTURA E L’INCHIESTA VA VERSO L’ARCHIVIAZIONE - IN PRATICA IL SUO MIDOLLO NON RIUSCIVA PIÙ A PRODURRE GLOBULI ROSSI. MA NON È ANCORA CHIARO SE LA MALATTIA FOSSE CONGENITA OPPURE…