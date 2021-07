OLANDA CRIMINALE – PETER R. DE VRIES, UNO DEI GIORNALISTI INVESTIGATIVI PIÙ FAMOSI DEI PAESI BASSI, È STATO FERITO GRAVEMENTE DA COLPI DI ARMA DA FUOCO MENTRE STAVA CAMMINANDO IN UNA STRADA DEL CENTRO DI AMSTERDAM – ARRESTATE TRE PERSONE: DUE SOSPETTI SONO STATI FERMATI IN UN’AUTO LUNGO L’AUTOSTRADA A CIRCA 50 CHILOMETRI A SUD DELLA CITTÀ E UN TERZO AD AMSTERDAM – VIDEO

Un' imboscata in pieno centro, davanti agli occhi dei passanti increduli. Ieri sera ad Amsterdam è stato ferito gravemente uno dei giornalisti investigativi più famosi dei Paesi Bassi. Peter R. de Vries, 64 anni, aveva appena partecipato ad un programma televisivo in cui era un ospite abituale e stava camminando sulla Lange Leidsedwarsstrat quando qualcuno gli ha sparato quattro o cinque volte. In un video si vede il reporter esanime a terra, il sangue che gli esce dalla testa. Poi la corsa in ospedale.

«Le sue condizioni sono molto gravi - dice Vincent Verweij, un collega che lavora per il sito Crimesite -, siamo scioccati. Negli ultimi anni Peter ha lasciato il giornalismo investigativo, ora lavora per uno studio di avvocati insieme al figlio. Recentemente nel processo Marengo contro la Mocro Maffia (la criminalità organizzata di nuova generazione che opera tra Paesi Bassi e Belgio n.d.r.) ha preso il ruolo di consigliere di un pentito, Nabil Bakkali».

Secondo alcune indiscrezioni la polizia potrebbe già aver effettuato un arresto. Intanto il primo ministro Mark Rutte e il ministro della Giustizia Ferdinand Grapperhaus si sono recati all' Agenzia nazionale per la sicurezza e l' antiterrorismo (Nctv) all' Aia per un vertice sulla situazione.

De Vries nella sua carriera ha seguito centinaia di casi ed è stato minacciato più volte dalla malavita: nel 2019 aveva scritto su Twitter di essere stato informato dalle autorità di essere diventato l' obiettivo di un criminale latitante.

Il reporter è diventato noto nel 1983 per i suoi articoli sul rapimento del magnate della birra Freddy Heineken. Nel 2006 ha lavorato ad Aruba, nei Caraibi, sulla scomparsa della diciannovenne americana Natalee Holloway, cosa che lo ha fatto conoscere negli Stati Uniti. Dal 1995 al 2012 ha condotto un programma televisivo molto popolare che trattava omicidi di alto profilo.

Nel 2013 il responsabile del sequestro Heineken, Willem Holledeer, è stato condannato per minacce contro il giornalista. L' uomo attualmente sta scontando l' ergastolo per concorso in cinque omicidi.

Nel 2019 Ridouan Taghi, attualmente sotto processo per omicidio, ha smentito pubblicamente la notizia di aver minacciato di morte De Vries.

Ma la pista più concreta in queste prime ore rimane il processo contro la Mocro Maffia. «Nel 2019 l' avvocato Derk Wiersum che difendeva Bakkali è stato ucciso insieme al fratello - spiega Verweij .È un po' come a Napoli nel 1980 con l' omicidio di Marcello Torre».

ARRESTATE 3 PERSONE

Lotta tra la vita e la morte il celebre giornalista investigativo Peter R. de Vries, colpito in un attacco nel centro di Amsterdam.

“Peter R. de Vries è per tutti noi un eroe nazionale, un giornalista insolitamente coraggioso, che cerca instancabilmente giustizia”, ha detto la sindaca Femke Halsema. Il capo della polizia Frank Paauw ha riferito che tre persone sono stati arrestati perché sospettate dell’aggressione. Due sospetti sono stati arrestati in un’auto lungo l’autostrada a circa 50 chilometri a sud della città. Un terzo ad Amsterdam.

De Vries era considerato un possibile bersaglio dei criminali di cui denunciava caparbiamente le attività. Il primo ministro Mark Rutte ha definito la sparatoria “scioccante e incomprensibile”, sottolineando che “un attacco a un giornalista coraggioso è anche un attacco al giornalismo libero che è essenziale per la nostra democrazia, il nostro Stato di diritto, la nostra società”. Re Guglielmo Alessandro e sua moglie, la regina Maxima, hanno twittato un messaggio di sostegno e hanno affermato che “i giornalisti devono essere liberi di svolgere il loro importante lavoro senza minacce”.

De Vries aveva di recente agito come consigliere e confidente di un testimone in un importante processo contro il presunto capo di una banda criminale Ridouan Taghi, che è stato estradato in Olanda da Dubai nel 2019. Attualmente è in carcere mentre è sotto processa insieme ad altri 16 imputati. De Vries ha vinto un Emmy internazionale nel 2008 per uno spettacolo televisivo che ha realizzato sulla scomparsa dell’adolescente statunitense Natalee Holloway mentre era in vacanza nell’isola caraibica di Aruba nel 2005.

