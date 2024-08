ALLE OLIMPIADI DI PARIGI MANCAVANO GLI INVASATI DI SCIENTOLOGY - A POCHI PASSI DALLO "STADE DE FRANCE" C'E' UNA ENORME "CHIESA", DI FORMA CUBICA, CON TANTO DI MAXI-INSEGNA CON IL NOME DELLA SETTA - PER SCIENTOLOGY, CHE MILLANTA DECINE DI MIGLIAIA DI ADEPTI IN FRANCIA (IN REALTÀ SI FERMA A 400), È IL MOMENTO DI FARE "FRUTTARE" L'INVESTIMENTO FACENDO PROSELITISMO AI TURISTI ACCORSI PER VEDERE LE GARE: IL PALAZZO DI 7 MILA METRI QUADRATI È STATO COMPRATO PER 33 MILIONI - TOM CRUISE, VISTO A PARIGI PER I GIOCHI, CI AVRA' FATTO UNA CAPATINA? L'ATTORE DA ANNI FA PARTE DEL GRUPPO DI SVALVOLATI - L'ALLERTA DEL GOVERNO FRANCESE

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per il "Corriere della Sera"

Per andare a vedere l’atletica allo Stade de France si prende la linea 14 della metropolitana che porta alla nuova e modernissima stazione capolinea di Saint Denis - Pleyel, inaugurata dal presidente Emmanuel Macron qualche giorno prima dell’inizio dei Giochi.

Poi si cammina per una ventina di minuti scarsi e quando ormai si è quasi arrivati, a un centinaio di metri dallo stadio, non si può non notare sulla destra una specie di enorme cubo di cristallo, con la gigantesca insegna «Scientology» sul tetto e poi «Chiesa di Scientology - Celebrity Centre della Grande Parigi» proprio sopra all’ingresso. Non è necessario entrare perché fuori ci sono i banchetti con la scritta nonaladrogue.org (no alla droga), il sito affiliato a Scientology, e i solerti fedeli distribuiscono volantini ai passanti.

[…] Le Olimpiadi sono considerate come una grande occasione anche da Scientology, che dopo una lunga e vittoriosa battaglia legale con il comune di Saint-Denis il 6 aprile scorso ha inaugurato la sua nuova e grande sede in Francia, proprio sulla strada che conduce oggi decine di migliaia di persone a vedere le gare di atletica, domenica la cerimonia di chiusura, e poi nei prossimi mesi e anni le partite della nazionale di calcio e di rugby e i concerti rock.

Una location senza eguali per fare proselitismo dello strampalato culto fondato negli anni 50 dallo scrittore di fantascienza americano Ron Hubbard. «Vive la France, this is our chance / For liberty we stand! » (Viva la Francia, questa è la nostra occasione / ci battiamo per la libertà!) cantavano in coro durante la cerimonia i fedeli di quella che negli Stati Uniti è considerata una religione, e che in Francia è bollata invece come una setta, condannata dalla Cassazione francese nell’ottobre 2013 per «truffa, ricettazione aggravata, estorsione», con multe per 600 mila euro e condanne per sei dirigenti.

Il governo francese sembra preoccupato, e la «commissione interministeriale di vigilanza e di lotta contro le derive settarie» (Miviludes) ha pubblicato un comunicato intitolato «Giochi Olimpici - Attenzione!» nel quale mette in guardia contro «le pratiche della scientologia, che presentano rischi di destabilizzazione mentale, di richieste finanziarie esorbitanti, e di rottura con l’ambiente di origine e in particolare famigliare».

Per Scientology, che millanta decine di migliaia di aderenti in Francia ma in realtà pare fermarsi a circa 400, questo è il momento di fare fruttare un investimento notevole: quel palazzo di 7.000 metri quadrati che si vede pure dalla tangenziale è stato comprato nel 2017 per 33 milioni di euro e nelle intenzioni del capo di Scientology, l’americano David Miscavige, è una specie di Vaticano europeo della scientologia, «il capolavoro spirituale e architetturale in vetro e legno in cinque piani nuova meraviglia da vedere a Parigi dopo la Tour Eiffel, l’arco di Trionfo, il Louvre, la Senna e i Giochi». [...]

