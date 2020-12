SU QUELLO NON CI SALGO - RYANAIR HA ORDINATO ALTRI 75 BOEING 737 MAX, IL MODELLO CHE È STATO MESSO A TERRA DOPO DUE TREMENDI INCIDENTI MORTALI. NEL FRATTEMPO SONO STATE FATTE MODIFICHE PER RENDERLI SICURI MA LA BOEING HA PERSO COMUNQUE CENTINAIA DI ORDINI. LA COMPAGNIA LOW COST DEVE AVER STRAPPATO PREZZI DA GRANDI SALDI E ORA OFFRE AI PASSEGGERI UN'OPZIONE: CHI NON CI VUOLE VIAGGIARE SUL ''MAX'' PUÒ FARSI SPOSTARE (GRATIS) SU UN ALTRO VOLO OPERATO DA UN ''VECCHIO'' 737