Jan Hecker 3 Jan Hecker 2 Jan Hecker con Angela Merkel 2
OMBRE CINESI - E' MORTO IMPROVVISAMENTE L'AMBASCIATORE TEDESCO A PECHINO: JAN HECKER, 54 ANNI, SI ERA INSEDIATO NEL SUO UFFICIO AD AGOSTO - NELLA NOTTE IL MINISTERO DEGLI ESTERI HA DATO L'ANNUNCIO, SENZA PRECISARE LE CIRCOSTANZE: "I NOSTRI PENSIERI IN QUESTO MOMENTO SONO CON LA SUA FAMIGLIA E LE PERSONE CHE GLI ERANO VICINE" - AVEVA SOLO 54 ANNI E...-
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CAFONAL! ALLA CASA DEL CINEMA PIGI BATTISTA CON BASSOTTO AL SEGUITO PARLA DEL SUO NUOVO ROMANZO CON VELTRONI, CASTELLITTO, MAZZANTINI IN SHORTS E CRISTINA COMENCINI. AD ASCOLTARE LA MAMMA C’ERA ANCHE IL CANDIDATO SINDACO CARLO CALENDA, ACCOLTO CON UN “OH...” DA PIGI – VELTRONI FA LE PULCI ALL’ELENCO DI BATTISTA SUI MIGLIORI 10 GIOCATORI DELLA JUVE. “MANCA CABRINI…”
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
ALT! LE PERSONE CHE SOFFRONO DI DEPRESSIONE HANNO MAGGIOR RISCHIO DI CONTRARRE IL COVID NELLE FORME PIÙ GRAVI E SONO PIU' ESPOSTI A PIÙ ELEVATA MORTALITÀ. LO ATTESTANO DUE IMPORTANTI STUDI PUBBLICATI SU "JAMA PSYCHIATRY" E SU "LANCET PSYCHIATRY": "LA RIDUZIONE DELL’ACCESSO ALLE CURE, IN CONTEMPORANEA CON IL PEGGIORAMENTO DEL 40% DEI CASI DI SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA DI QUESTI MESI, HA CREATO UN CORTO CIRCUITO…”