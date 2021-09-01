OMBRE CINESI - E' MORTO IMPROVVISAMENTE L'AMBASCIATORE TEDESCO A PECHINO: JAN HECKER, 54 ANNI, SI ERA INSEDIATO NEL SUO UFFICIO AD AGOSTO - NELLA NOTTE IL MINISTERO DEGLI ESTERI HA DATO L'ANNUNCIO, SENZA PRECISARE LE CIRCOSTANZE: "I NOSTRI PENSIERI IN QUESTO MOMENTO SONO CON LA SUA FAMIGLIA E LE PERSONE CHE GLI ERANO VICINE" - AVEVA SOLO 54 ANNI E...

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Jan Hecker Jan Hecker

L'ambasciatore tedesco in Cina, Jan Hecker, è deceduto pochi giorni dopo essersi insediato nel suo ufficio a Pechino: lo ha annunciato nella notte il ministero degli Esteri di Berlino, senza precisarne le circostanze.
 
«È con profonda tristezza e sgomento che abbiamo appreso della morte improvvisa dell'ambasciatore tedesco in Cina. I nostri pensieri in questo momento sono con la sua famiglia e le persone che gli erano vicine» si legge in una nota postata sul sito web del ministero.
 

Jan Hecker con Angela Merkel Jan Hecker con Angela Merkel

Hecker, 54 anni, era arrivato a Pechino ad agosto, dopo aver lavorato come consigliere per la politica estera della cancelliera Angela Merkel

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