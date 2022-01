MA CHE È STA CAFONATA? - "IL NAPOLISTA": “INSIGNE CHE UFFICIALIZZA IL SUO PASSAGGIO AL TORONTO CON UN VIDEO. UNA SORTA DI RIEDIZIONE DEL FRATELLO DI PARASCANDOLO DI “COSÌ PARLÒ BELLAVISTA”. UN ADDIO TALMENTE KITSCH, PER NON DIRE CAFONE, CHE SEMBRA IRREALE.” – “CI PARE CHE QUESTO VIDEO SPOSTI L’ASSE DEL DISCORSO. NON È PIÙ UNA COSA SERIA, SE MAI LO È STATA. NON STIAMO QUI A PARLARE DI RISPETTO PER LA MAGLIA E PER I TIFOSI. PERÒ UN MINIMO DI FORMA ANDREBBE TUTELATA…” - VIDEO