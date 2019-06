DAGONEWS

È iniziato il countdown per l’introduzione della norma che non permetterà di accedere tanto a cuor leggero ai siti porno dal Regno Unito: dal 15 luglio una nuova legge, unica in tutto il mondo, imporrà ai frequentatori del web a luci rosse d’identificarsi se maggiorenni e aventi diritto alla visione, in modo da frenare l’accesso degli under 18.

Ma quello che finora era rimasto un problema collaterale sembra pronto a eplodere come una bomba a orologeria: i documenti che saranno inviati per l’identificazione non solo sono a rischio di essere hackerati, ma permetterebbero a potenziali pirati infomatici di collegare i dati della persona alle sue preferenze sessuali. Un sistema che metterebbe su un potenziale sistema di ricatti che potrebbe rivelarsi letale per l’industria del porno in Gran Bretagna.

A far scattare l’allarme è uno studio di Open Rights Group, un osservatorio della privacy digitale, che avverte che le norme di protezione dei dati attualmente in vigore per proteggere i le informazioni private degli utenti sono «vaghe e imprecise. Si tratta di un bomba sulla privacy -ha detto Jim Killock, direttore esecutivo di Open Rights Group - A causa della natura sensibile dei dati di verifica dell'età, è necessario uno standard di protezione più elevato rispetto alla linea di base offerta dalla legislazione sulla protezione dei dati».

Da un recente sondaggio di YouGov emerge che circa il 76% dei britannici non è a conoscenza dei controlli di verifica sull'età che presto entreranno in vigore. I critici del sistema hanno sottolineato che le misure potrebbero essere facili da aggirare, sia per i giovani esperti di computer, sia per coloro che cercano di evitare la registrazione per visualizzare i video porno.

Un metodo per aggirare i controlli ID sarebbe utilizzare una rete privata virtuale, o un VPN, che consentirebbe agli utenti di far finta di accedere da un Paese diverso e quindi al di fuori della portata della politica di registrazione del Regno Unito.

