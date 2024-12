5 dic 2024 19:57

ORA IMPAGNATIELLO SI TRAVESTE DA VITTIMA: “VORREI TANTO ESSERE L’ULTIMO CASO MEDIATICO” – GIUSEPPE CRUCIANI ALLA “ZANZARA” LEGGE LA SURREALE LETTERA DEL BARMAN, CONDANNATO ALL’ERGASTOLO PER AVER UCCISO LA FIDANZATA GIULIA TRAMONTANO E IL FIGLIO THIAGO, CHE LEI PORTAVA IN GREMBO: “SIETE RIUSCITI A PARLARE PIÙ DI ME CHE DI GIULIA, FACENDO CADERE LE DATE DELLE UDIENZE IN RICORRENZE APPETIBILI PER IL PUBBLICO” – “FIN DAL PRINCIPIO LA MIA FAMIGLIA SI È TROVATA A DOVER SCAPPARE DI CASA. UNA SITUAZIONE DRAMMATICA È STATA TRASFORMATA IN UN CRUDO TEATRO PER LA SOLA SODDISFAZIONE DEL PUBBLICO DA CASA…” – VIDEO