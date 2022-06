ORA PUTIN SI METTE A FARE PURE BODY SHAMING! - "MAD VLAD" REPLICA AI LEADER DEI PAESI DEL G7 CHE HANNO IRONIZZATO SULLE FOTO A TORSO NUDO DEL PRESIDENTE RUSSO: "NON SO COME VOGLIANO SPOGLIARSI, SE SOTTO O SOPRA LA CINTURA. MA PENSO CHE IN ENTRAMBI I CASI SAREBBE UNO SPETTACOLO DISGUSTOSO. NON FANNO SPORT, ESERCIZIO FISICO, ABUSANO DI ALCOL E HANNO PESSIME ABITUDINI" - DAJE VLAD, SMETTI DI BOMBARDARE L'UCRAINA E ORGANIZZA UN CORSO DI FITNESS PER TUTTI!

PUTIN A TORSO NUDO

Silvia Morosi per www.corriere.it

Vladimir Putin risponde ai leader dei Paesi del G7 che, in occasione del vertice appena concluso al castello di Elmau, in Baviera, si sono lasciati andare a qualche frase ironica sul «torso nudo» che notoriamente il presidente russo ama sfoggiare durante le battute di caccia o pesca.

G7 IN GERMANIA - BORIS JOHNSON - JOE BIDEN - OLAF SCHOLZ - EMMANUEL MACRON - MARIO DRAGHI 1

I nove (oltre ai leader dei sette Paesi anche la Presidente della Commissione Ue e il Presidente del Consiglio Ue) offrirebbero uno «spettacolo disgustoso» se si spogliassero, ha detto Putin da Ashgabat, dove si è recato per il vertice dei Paesi del Caspio. Contrariamente a lui, i capi di Stato e di governo dei sette Paesi a economia più avanzata, «non fanno sport, esercizio fisico, abusano di alcol e hanno pessime abitudini», ha aggiunto lo zar. «Non so come vogliano spogliarsi, se sotto o sopra la cintura. Ma penso che in entrambi i casi sarebbe uno spettacolo disgustoso».

PUTIN A TORSO NUDO

A dare inizio alle battute a Elmau era stato il premier britannico Boris Johnson. Dicendo che tutti potevano togliersi i vestiti per «far vedere che siamo più forti di Putin». A rincarare la dose il premier canadese Justin Trudeau, secondo cui i leader avrebbero potuto cercare di emulare le immagini di Putin, con l’immagine di una cavalcata a torso nudo: «Oh, yes. Una cavalcata è la cosa migliore», aveva aggiunto Ursula von der Leyen. «Dobbiamo mostrare loro i nostri pettorali», la conclusione di Johnson.

PUTIN A TORSO NUDO

E dal Turkmenistan Putin non ha atteso nemmeno la fine del vertice Nato a Madrid per attaccare anche «l’imperalismo» dell’Alleanza, impegnata a sostenere Kiev. Sulla più stretta attualità dei bombardamenti, il leader russo si è sfilato dalle accuse rivolte a Mosca dall’Ucraina: secondo il governo ucraino, almeno 18 persone sono state uccise nell’attacco a un affollato centro commerciale a Kremenchuk, a 330 chilometri dalla capitale. Putin ha negato ogni responsabilità per l’attacco, parlando ai giornalisti in piena notte e ha ribadito che «l’esercito russo non colpisce alcun obiettivo civile. Non ce n’è bisogno».

VOLODYMYR ZELENSKY IN COLLEGAMENTO CON IL G7 IN GERMANIA PUTIN A TORSO NUDO PUTIN A TORSO NUDO PUTIN A TORSO NUDO PUTIN A TORSO NUDO G7 IN GERMANIA PUTIN A TORSO NUDO G7 IN GERMANIA i leader del g7 in camicia boris johnson joe biden olaf scholz emmanuel macron mario draghi