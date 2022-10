E ORA SI MERCANTEGGIA - LA CONDANNA A 9 ANNI PER LA CESTISTA AMERICANA BRITTNEY GRINER SERVE A MOSCA PER TRATTARE UNO SCAMBIO DI PRIGIONIERI - GLI AMERICANI, PER RIPRENDERSI GRINER E L'EX MARINE PAUL WHELAN, CONDANNATO A 16 ANNI DI LAVORO FORZATO PER "SPIONAGGIO", SONO DISPOSTI A RISPEDIRE A MOSCA IL TRAFFICANTE D'ARMI VIKTOR BOUT, EX COLONNELLO DELL'ARMATA ROSSA ARRESTATO A BANGKOK NEL 2008 PER AVER FORNITO ARMI ALLE FARC E POI CONSEGNATO AGLI STATI UNITI - MA IL CREMLINO VORREBBE IN CAMBIO ALTRI PRIGIONIERI…

Irene Soave per il Corriere della Sera

È in cella dal 17 febbraio; ci resterà per altri nove anni e mezzo la cestista americana Brittney Griner, fermata all'aeroporto moscovita di Sheremetyevo con alcune cartucce di olio di hashish che usava come analgesico. Ieri il giudice del tribunale di Krasnogorsk, nella cintura di Mosca, ha respinto il ricorso mosso dall'atleta contro la condanna già emessa ad agosto per «contrabbando in Russia di sostanze illecite», in un caso giudiziario diventato la messa a terra di tensioni crescenti tra Washington e Mosca e che potrebbe ancora risolversi con uno scambio di prigionieri.

«Un altro fallimento della giustizia russa, che aggrava l'ingiustizia della sua detenzione», ha commentato ieri il segretario di Stato Antony Blinken, mentre Jake Sullivan, consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale, ha ricordato anche la detenzione dell'altro americano detenuto «ingiustamente» nelle prigioni russe, l'ex marine Paul Whelan, che sconta 16 anni di lavoro forzato duro per «spionaggio». «L'amministrazione si sta impegnando con ogni sforzo possibile per riportarli in patria».

Griner, pivot delle Phoenix Mercury, star della Women Nba e, fuori stagione e per arrotondare, pivot dello Zenskij Ekaterinburg, è stata arrestata all'aeroporto moscovita di Sheremetyevo dove era appena arrivata sette giorni prima dell'invasione dell'Ucraina, in un clima già teso tra Russia e Stati Uniti. I cani antidroga degli Spetsnaz in servizio all'aeroporto le hanno annusato, nel borsone, alcune cartucce di olio di hashish per vaporizzatori.

L'olio di hashish, usato come antidolorifico da molti atleti perché ha meno effetti collaterali di altri analgesici, è lecito negli Stati Uniti ma vietato in Russia. Trentuno anni, 2,06 metri d'altezza, risultati da star dovunque abbia giocato, Griner si è subito dichiarata colpevole: «Ho fatto le valigie in fretta, dopo il Covid. Non ero tanto in me». A settembre Joe Biden ha ricevuto la sua agente e sua moglie Cherelle.

Oggi i suoi avvocati si dicono «delusi» dalla sentenza - nove anni di carcere che saranno poi ridotti a otto scontando i mesi già passati da detenuta, più una multa da un milione di rubli (16.820 euro) - molto vicina al massimo. La loro assistita ieri non ha parlato, mentre al momento della condanna si era dichiarata accoratamente colpevole «perché i miei genitori mi hanno insegnato a prendermi le mie responsabilità». Oggi gli avvocati spiegano che «teme di dover restare in Russia per tutta la durata della pena e che lo scambio non riesca».

paul whelan 3

A uno scambio di prigionieri le autorità dei due Paesi lavorano da mesi, e una condanna definitiva, per fonti diplomatiche, «ne era il prerequisito». In estate si era parlato, dopo alcune dichiarazioni di Blinken in questo senso, di scambiare Griner e Whelan con il trafficante d'armi Viktor Bout, tagiko con la cittadinanza russa, ex colonnello dell'Armata Rossa non senza agganci con i servizi segreti, arrestato a Bangkok nel 2008 per aver fornito armi alle Farc e poi consegnato agli Stati Uniti, nonostante le pressioni di Mosca.

Che non lo ha mai dimenticato. La Casa Bianca ha dichiarato di non aver avuto ancora risposte a questa offerta, e dal Cremlino le richieste di rilasciare altri prigionieri si moltiplicano. Tra loro Aleksander Vinnik, accusato di riciclaggio e arrestato nel 2017; e Roman Seleznev, figlio di un politico russo condannato nel 2017 a 27 anni per frode telematica. La tecnica «iraniana», prendere ostaggi occidentali da barattare, funzionerà per la Russia? La prima a sperarlo è Brittney Griner.

