ORMAI È UNA MODA! DOPO IL PENSIONATO DI PALERMO PURE IL FINTO INFERMIERE DI MILANO VUOLE ESSERE PAGATO PER ESSERE INTERVISTATO: “HO SUBITO UNA GOGNA MEDIATICA, ADESSO PER RACCONTARE VOGLIO I SOLDI” – LA TRATTATIVA A “LA ZANZARA”: “CINQUECENTO EURO? PER CHI MI AVETE PRESO, PER UN OPERAIO DELLA FIAT? NON BASTANO, NE GUADAGNO 5000 AL MESE. NON MI SERVONO. MI HA CHIAMATO ANCHE LA D’URSO E…” – VIDEO

CORONAVIRUS, SI FINGE INFERMIERE PER SUPERARE I CONTROLLI E SI VANTA SUI SOCIAL: "HO PURE BEVUTO..."

Da “la Zanzara – Radio24”

finto infermiere passa i controlli e si vanta sui social 4

“Lei è Cruciani? Allora ascolti, glielo dico in breve perché da due giorni ho il telefono che sta esplodendo. Lei ha il mio numero. Ascolti questo, poi attaccherò. Se volete altre informazioni, mi pagate cash, soldi”. Perché? E butta giù il telefono. Così M.L., operaio di Turbigo, provincia di Milano, a La Zanzara su Radio 24. L’uomo nei giorni scorsi aveva realizzato un video in cui raccontava di essere stato fermato dalle forze dell’ordine e di aver finto di essere un infermiere che aveva appena finito il turno (nel video racconta che i carabinieri lo avevano ringraziato e fatto passare, e di essere anche un po’ ubriaco).

finto infermiere passa i controlli e si vanta sui social 3 giuseppe spagnolo, il pensionato della grigliata sul tetto a palermo

Nella seconda telefonata realizzata da Cruciani e Parenzo dice: “Io voglio essere pagato. Vieni a casa mia che parliamo a voce. Non racconto le cose gratis. Soldi. Quanto voglio? Lo decidiamo a voce. E facciamo l’intervista. Anche con le telecamere”. Quanto vuoi?: “Sai che lavoro faccio io? Il piastrellista. In Svizzera. Guadagno cinquemila euro al mese, non è questione di soldi. Ma adesso lo faccio per soldi. Se vuoi capire cosa è scattato, perché ho detto quelle cose voglio i soldi. Sono stato denunciato su tutti i giornali, adesso mi pagate per avere un’intervista. Sono stato condannato su tutti i social senza motivo, anche se il video non l’ho diffuso io. Lei lo sa che mi ha chiamato la D’Urso? Quanto ha offerto la D’Urso? Io non dico quanto mi ha offerto la D’Urso”.

finto infermiere passa i controlli e si vanta sui social 1

Possiamo offrire cinquecento euro: “Ma per chi mi avete preso, per l’operaio della Fiat? Abito in una casa di tre piani da 250 metri quadri. Ho bisogno dei suoi soldi. Facciamo così. Visto che sono finito alla gogna mediatica, voglio essere pagato. Posso sfruttare la mia situazione?”. Cosa puoi offrire, quali rivelazioni?: “Lei adesso cerca di farmi innamorare di lei. Lei pensa che io mi innamoro di lei, le racconto la storia della mia vita, e poi lei mi dice arrivederci”. La storia della tua vita vale poco, cinque euro. E poi hai preso pe il culo gli infermieri, cosa gravissima: “Ho già chiesto scusa, l’ho fatto sul mio profilo Facebook. E chiedo scusa anche alle forze dell’ordine…ma voglio i soldi per raccontare”. E butta ancora giù.

la grigliata sui tetti di palermo giuseppe spagnolo, il pensionato della grigliata sul tetto a palermo 1 finto infermiere passa i controlli e si vanta sui social finto infermiere passa i controlli e si vanta sui social 2