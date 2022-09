18 set 2022 12:10

ORMONI IMPAZZITI TRA LE SUDDITE BRITANNICHE – IN UN MOMENTO DI LUTTO NAZIONALE PER LA MORTE DI ELISABETTA, A TITILLARE GLI ISTINTI DELLE INGLESI (E NON SOLO) CI HA PENSATO LA NUOVA GUARDIA REALE DI CARLO – IL BEL MANZO IN UNIFORME SI CHIAMA JONATHAN “JOHNNY” THOMPSON, È UN MAGGIORE DEL ROYAL REGIMENT OF SCOTLAND, E PER ANNI SI È OCCUPATO DI ORGANIZZARE GLI ONORI MILITARI PER LA REGINA – VIDEO