10 ago 2022 13:23

ORO VOLATO - A BOLOGNA, UN UOMO DI NAZIONALITÀ ROMENA È STATO BLOCCATO DALLA GUARDIA DI FINANZA E DALLA DOGANA DOPO CHE GLI HANNO TROVATO 14 LINGOTTI D'ORO, PER UN VALORE DI CIRCA 400MILA EURO, NELLA SUA VALIGIA - GLI OPERANTI HANNO SEQUESTRATO SEI DEI 14 LINGOTTI COME GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE…