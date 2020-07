DAGO FLASH! - SVEGLIA! QUI SI TROMBA: BELIN BELEN DA 2 SETTIMANE E' IN AMORE CON GIANMARIA ANTINOLFI, UN IMPRESSIONANTE IMPRENDITORE NAPOLETANO CON CUI SI STA SOLLAZZANDO TRA I FALLICI FARAGLIONI DI CAPRI - MA L'AFFARE E' PIÙ GROSSO, MOOOLTO PIU' GROSSO: C'E' UN FILO ROSSO CHE LEGA LA FINE DEL RAPPORTO DE MARTINO-BELEN E LA CRISI MARCUZZI- CALABRESI: LA RELAZIONE CLANDESTINA (SCOPERTA DA BELEN) TRA DE MARTINO E ALLESSA MARCUZZI...

TWEET

ALESSIA MARCUZZI STEFANO DE MARTINO

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Se fosse vero che #StefanoDeMartino ha tradito #Belen con la #Marcuzzi, Mattarella dovrebbe sciogliere le camere e permetterci di tornare a votare

myss.feta

AMMAZZA OH L’EFFETTO CHE FA STO BIFIDUS ACTIREGULARIS

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Temptation island scanzate.

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

alessia marcuzzi

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino è un provino per Temptation Island Vip finito bene

DoraEbasta@DoraEbasta

Una cosa è sicura: Stefano De Martino se le sceglie tutte con un bel culo.

Titty@Tittycipcip

A De Martino piace il sapore della plastica

LadyMagenta Ordine Missionarie di Achille Lauro@LadyMagenta1

Il problema, qualora fosse vero, non è #DeMartino che tradisce #Belen con la #Marcuzzi, ma Belen e la Marcuzzi che vanno con De Martino.

alessia marcuzzi, stefano de martino, belen

Mai 'na gioia@Una_Gioia_Mai

Stefano De Martino tradisce Emma con Belen

Stefano De Martino tradisce Belen con Alessia Marcuzzi

Stefano De Martino tradisce anche l'aria che respira

Michela@mikysunny

STEFANO DE MARTINO TRADISCE EMMA CON GIULIA PAUSELLI, RITORNA DI NUOVO DA EMMA,

LA TRADISCE CON BELEN,

SI LASCIA CON BELEN,

RITORNA CON LEI,

LA TRADISCE CON ALESSIA MARCUZZI,

CHE AL MERCATO MIO PADRE COMPRÒ.

alessandra menzani @AMenzani

Gianmaria Antinolfi, neo amore di Belen

(La smentita di Stefano De Martino)

Sono consapevole della posizione mediatica che occupo. Gesù anche meno.

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

In risposta a @AMenzani

Ho trovato più convincente Diaco.

Andrea Conti@IlContiAndrea

In risposta a @AMenzani

Temo anche stia leggendo.

Laura Sabatino@Laura_lSabatino

De Martino (ballerino? Personaggio televisivo?) dice di essere consapevole del ruolo che occupa in questo momento storico. La conferma che viviamo in un momento storico di merda #demartino #chemomento

alessia Marcuzzi stefano de martino

trash_italiano

STEFANO HA SMENTITO. MA NOI VOGLIAMO UNA PUNTATA SPECIALE DI LIVE NON È LA D’URSO CON LA MACCHINA DELL’ALABAMA

mariocrocetta

I Demarcuzzi?

Nick@NicholasDeidda

De martino ha smentito

Giuseppe Candela@GiusCandela

Ma dai, io pensavo postasse la foto di un bacio con la conferma.

alessia@draacaaryss

Ho appena visto la smentita di De Martino e praticamente ha pure ammesso con nonchalance di non essere più innamorato di Belen che delicatezza Stefano chapeau

Caciottaro @Caustica_mente

alessia marcuzzi stefano de martino 1

Belen e Marcuzzi non si seguono su IG. Non so se si seguissero prima, ma chissenefrega era solo per AZzuppare il pane nel ragù del gossip

Marco@MaraudMalocchio

A questo punto direi che Belen e Stefano dovrebbero capire che cosa fare della loro relazione a Temptation Vip condotto dalla Marcuzzi. #belen #stefanodemartino #marcuzzi #TemptationIsland

stefano de martino alessia marcuzzi

omenico@_hellotetectif

Io collasso al solo pensiero di Alessia conduttrice di TIVIP a settembre dopo questo scandalo clamoroso. 45% di share anche senza Belen

Marco Lipa Stark@marcodLipa

Ma se anche a Belen mettono le corna, quali certezze ci sono nel mondo?

Ragazzo Mio@carrambaboy

Comunque incredibile come Belen domini il gossip italiano da 12 anni

Antonio@8antonio8989

L'unica che ci può aiutare a capire qualcosa di questo triangolo è zia Mara che è super amica sia di Belen che di Stefano De Martino e Marcuzzi

bastachefunzioni@entropia5

Ora che il tradimento di De Martino con la Marcuzzi è su tutte le testate, su Instragam avremo una battaglia senza esclusione di colpi e di culi tra lei e Belen. Si prevede un'estate hot.

???? inverno stan account@meripertutti

alessia marcuzzi stefano de martino 2

SIGNORE E SIGNORI, Alessia, Stefano e Belen hanno appena salvato il 2020

Vito@sbronzodiriace_

Nella prossima puntata di #temptationisland non si può improvvisare un falò di confronto fra Belen e Stefano? Qui dobbiamo sapere.

Trash Italiano@trash_italiano

Dagospia: "relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino" Alessia Marcuzzi:

Stefano De Martino e Belen Rodriguez

φΘx@SeTelecomando

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi dopo aver condotto l'Isola dei Famosi stanno preparando l'Isola dei cornuti: Belen prima concorrente

Trash Italiano@trash_italiano

Io quando voglio rimanere umile davanti ai miei amici

Giuseppe Candela@GiusCandela

Come si diverte Belen!

Giulio Pasqui@GPasqui

La smentita di Stefano De Martino

Alessio@_Alessio_88

Non so se sia vero oppure no ma io i DeMarcuzzi iniziai a shipparli da questo video

... #Marcuzzi #DeMartino #Belen

Paola. @Iperborea_Foto invecchiate malissimo

i’m in love with friends@noreasonswhyz

ALESSIA MARCUZZI E STEFANO DE MARTINO???

paolo calabresi alessia Marcuzzi

elenaclaire.@magicawaitsforu

Buonaserissima solo a Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi nuova couple fonte di trash inaspettato.

crickecrock@crickecrock1

assia marcuzzi stefano de martino

Si ok Belen. Ma la Marcuzzi non vi piace? #demartino

stefano de martino belen belen stefano de martino belen rodriguez stefano de martino alessia marcuzzi – il mio west alessia marcuzzi alessia marcuzzi a ponza con le amiche 2 alessia marcuzzi alessia marcuzzi alessia marcuzzi paolo calabresi marconi alessia marcuzzi belen stefano de martino alessia marcuzzi paolo calabresi marconi alessia marcuzzi paolo calabresi marconi paolo calabresi marconi con alessia marcuzzi stefano de martino Belen